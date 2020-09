Antônio da Luz Coelho, 76 anos

TU Thais Umbelino AM Ana Maria da Silva*

(crédito: Arquivo Pessoal)

Entre as vítimas do novo coronavírus, na capital, está o contador pioneiro do DF Antônio da Luz Coelho (foto), 76 anos. Natural de Diamantina (MG), ele veio para Brasília em 1977. Aqui, ele criou os dois filhos e fundou a Serlex Contabilidade. Antônio morreu na madrugada de ontem.

“O escritório dele era o mais procurado na época”, lembra seu primo, o contabilista Jiovane Luiz Coelho, 55. Em cerimônia intimista, os amigos de Antônio receberam o corpo do contador e advogado ontem, às 16h, para ser cremado. A cerimônia foi celebrada em Valparaíso (GO).

3.203 mortes

O Distrito Federal registrou mais 992 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e atingiu 190.505 casos da doença. Os dados foram contabilizados nas últimas 24 horas pela Secretaria de Saúde, em boletim epidemiológico. De acordo com o documento, mais de 94% dos pacientes se recuperaram (179.310). O total de mortes pela covid-19 chegou a 3.203.

Com relação ao local de residência dos infectados, 167.105 moram no Distrito Federal, e 15.776 em outros estados. A faixa etária mais acometida é de 30 a 39 anos, porém a idade com maior grau de letalidade é de pacientes com 80 anos ou mais. Das regiões com maior número de casos, Ceilândia é a primeira, com 23.258 pessoas infectadas. Em seguida vem Taguatinga (15.707) e o Plano Piloto (15.036).

De acordo com a diretoria de Vigilância Epidemiológica do DF, ontem foram notificados 15 óbitos devido ao novo coronavírus, as mortes aconteceram entre 29 de julho e 28 de setembro.

* Estagiária sob a supervisão de Guilherme Marinho