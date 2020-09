Secretaria anuncia concurso

VO Victória Olímpio

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A semana começou com novidade para a rede pública de ensino: o anúncio de um concurso público para professores efetivos. O comunicado ocorreu, ontem, em live com o secretário de Educação, Leandro Cruz. O certame está previsto para ser aberto no fim de 2021.

De acordo com o secretário, entre os 821 professores efetivos convocados este ano, 185 não se apresentaram. Essas vagas serão tornadas sem efeito, para que outros 185 docentes possam ocupá-las. “Essa é uma orientação clara do governador Ibaneis Rocha: serviço público se faz com servidor público”, afirmou o Leandro Cruz.

Hoje, um pedido será enviado à Secretaria de Economia para nomeação de 770 servidores da carreira de assistência à educação, dos candidatos aprovados no concurso realizado em 2016. São 35 vagas para nível superior, incluindo 24 psicólogos. As demais são para aprovados de nível médio: 97 monitores, 553 apoios administrativos e 85 secretários escolares.

Temporários

Leandro Cruz também adiantou que o processo seletivo para professores temporários tem previsão para ocorrer em janeiro do ano que vem, mas o número de vagas não foi definido. Os aprovados farão parte do banco de reserva e serão chamados para substituições temporárias — que pode ir desde um turno de aula até períodos de licença maternidade ou de afastamento para estudos.

Na última semana, a Secretaria de Educação divulgou o chamamento público a fim de escolher a instituição que fará o próximo processo seletivo para contratação temporária de professores substitutos. De acordo com o documento, as empresas interessadas deverão entregar as propostas até as 16h59 de 7 de outubro de 2020, no endereço SEPN Comércio Residencial Norte 511, Bloco B, Edifício Bittar III, Asa Norte, Brasília-DF.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, contemplando os diversos componentes curriculares ofertados na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, com, ao menos, 100 itens, sendo o mínimo de 60 de conhecimentos gerais e 40, de conhecimentos específicos.

A remuneração do professor de educação básica é de R$ 5.016,53, para 40 horas semanais, com direito a férias e 13º salário proporcionais ao período de atuação efetiva durante a vigência do contrato.