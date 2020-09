Samambaia, Ceilândia, Sobradinho e Cruzeiro ficarão sem luz nesta terça-feira

CB Correio Braziliense

A Companhia Energética de Brasília (CEB) vai interromper temporariamente, nesta terça-feira (29), o fornecimento de energia em Samambaia, Ceilândia, Sobradinho e Cruzeiro para manutenções preventivas.

Os conjuntos O e P da QNO 5 de Ceilândia e os conjuntos 2 (lotes de 5 a 10), 3, 4 (lotes 1 e de 20 a 50), 8 (lotes de 5 a 15), 11 (lotes de 2 a 23), 12 (lotes de 1 a 17 e de 44 a 47) e 14 (lotes de 7 a 12) da QR 502 de Samambaia serão afetados entre as 8h e às 13h, serão afetados.

No Cruzeiro, o fornecimento será interrompido entre 8h40 ao meio-dia. O desligamento programado afetará as quadras 1201 (blocos D, E e F), 1203 (blocos A e B), 1301 (blocos A e B), 1303 (blocos do A ao D), 1404 (blocos A, B e C e posto de combustível), 1403 (Bloco A) e 1501 (blocos C, D, G, H e I).

No Núcleo Rural Saquarema, em Sobradinho, o desligamento de energia está programado para começar às 8h40, com previsão de normalizar às 16h30. Serão afetadas as chácaras 10,17, 21, 23, 27, 36, 37, 39, 40, 40-A, 40-B, 40-C, 42, 42-B, 43, 45 a 47, 51, 52, 55, 57 a 60.

No mesmo horário, acontece o interrompimento de luz no Núcleo Rural Sobradinho I, nos condomínios Nova Digneia (Conjunto F, Lote 4 e Conjunto J, lotes 1 a 5), Digneia III (Conjunto 10), Recanto da Serra, Morada Colonial, Uberaba, Asa Branca e Petrópolis. Ainda em Sobradinho, entre as 10h e as 13h, será feita manutenção preventiva na Quadra 2, Conjunto A, lotes 3/5, 7/9 e 11.



Com informações da Agência Brasília