Agências do trabalhador oferecem mais 620 vagas de emprego

(crédito: Diana Raeder/Esp. CB/D.A Press)

As agências do trabalhador abriram, nesta terça-feira (29/9), mais 620 vagas para 58 profissões. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência e o salário mais alto chega a R$ 2.539,21, para técnicos em eletromecânica. Confira a lista de empregos.

Os profissionais que atuam na área de construção são os mais mais procurados, com 91 oportunidades, distribuídas entre tratorista operador de roçadeira (21), servente de pedreiro (15), serralheiro (13), marceneiro (12), carpinteiro (10), armador de ferros (6), pedreiro (5), soldador (2), acabador de mármore e granito (2), ajudante de serralheiro (2), operador de equipamento de escavadeira (2), ladrilheiro (1) e operador de retro-escavadeira (1). Os salários para estas áreas variam entre R$ 500 por semana e R$ 2,1 mensais, mais benefícios.

Outro setor que chama a atenção é o de instalação de equipamentos, distribuídas igualmente entre comunicação e de sistemas eletroeletrônicos de segurança, com 40 vagas para cada. Para ambos, é preciso ter nível médio de escolaridade e experiência. Os salários oferecidos são, respectivamente, de R$ 1.255,50 e R$ 1,2 mil, mais benefícios.

Os interessados nas oportunidades devem procurar uma das agências do trabalhador, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Em razão da pandemia de coronavírus, as agências do Paranoá, Guará e da Câmara Legislativa estão fechadas. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.