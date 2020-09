Polícia prende suspeito de roubar entregadores de pizza no DF

CB Correio Braziliense

Policiais civis da 14ª Delegacia de Polícia (Gama) prenderam, nesta terça-feira (29/9), o último suspeito de envolvimento com uma associação criminosa que roubava entregadores. O homem é acusado de integrar um trio conhecido como “Bando da Japinha”, que cometia assaltos constantes contra motoboys entregadores de pizza no Gama, segundo a polícia.

As investigações começaram em março de 2020. Vítimas que trabalhavam em pizzarias da região denunciaram a prática comum. Uma suspeita fazia pedidos e contava com ajuda de dois homens para abordar os entregadores, que eram ameaçados com facas e obrigados a entregar dinheiro, celular e até a pizza.

O trio foi identificado e dois deles, um casal, foram presos em junho deste ano, em Ceilândia. O último acusado, de 22 anos, foi detido hoje, sob força de um mandado de prisão preventiva. Os suspeitos foram indiciados por associação criminosa e por três crimes de roubo majorado.