Após assaltar duas mulheres na Asa Sul, suspeito foge e é atropelado

Um assalto na Asa Sul terminou em atropelamento na manhã desta terça-feira (29/9). De acordo com informação da Polícia Militar do Distrito Federal, o suspeito furtou duas mulheres que estavam caminhando pela 106 Sul e, durante a fuga, foi atingido por uma moto na via.



O rapaz foi detido pelos policiais militares que presenciaram o ocorrido e encaminhado para o Hospital de Base para avaliação médica.

De acordo com informações preliminares da PMDF, após a liberação na unidade de saúde, o suspeito será levado para a Delegacia da Criança e Adolescente (DCA).