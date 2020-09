Regiões de Vicente Pires ficarão sem água nesta quinta-feira

CB Correio Braziliense

O serviço possibilitará a execução de obras para a demarcação e traçado das ruas - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) interromperá o fornecimento de algumas regiões de Vicente pires nesta quinta-feira (1º/10), das 8h às 23h. Os moradores ficarão sem água neste período devido ao o remanejamento de válvula redutora de pressão da rede de distribuição de água da região administrativa.

De acordo com a Caesb, o serviço possibilitará a execução de obras para a demarcação e traçado das ruas (arruamento na cidade). Os endereços afetados são: CAVP R 8; R 6; R 5; R 4; R 4A; R 4B; R 4C; R 4D; R 3; CAS R 4.





Economize Água

Durante a interrupção, as pessoas devem fazer o consumo consciente de água, como :

• Evite lavar roupas

• Não lavar o carro

• O jardim pode esperar a rega

• Esquecer a mangueira e varrer a calçada

• Manter as torneiras fechadas para evitar desperdício quando a água retornar

Caixa d´água

A Companhia esclareceu ainda que toda unidade usuária deve contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução nº 14 da Adasa que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal. Com essa reserva, os usuários são menos afetados com a interrupção no fornecimento de água.