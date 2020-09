Homem é preso ao apresentar carteira de motorista falsa

CB Correio Braziliense

Homem de 55 anos teria apresentado CNH falsa - (crédito: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (29/9), um homem de 55 anos acusado de apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa.

A abordagem aconteceu durante visitação de veículos destinados a leilão on-line da PRF, marcado para ocorrer entre 30 de setembro e 2 de outubro. De acordo com a Polícia, o homem tentou entrar no pátio da corporação com a carteira de motorista falsificada, mas foi verificada divergência do documento físico.

A ocorrência foi encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal.