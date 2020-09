CB Correio Braziliense

CURSOS

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 99646-7234. Falar com Otávio Vieira.

Matemática financeira

O Colégio Sigma oferece um minicurso gratuito de matemática financeira no canal oficial da escola no YouTube: www.youtube.com/ColegioSigmaDF. Em 29 de setembro e 10 de outubro, às 15h30, os professores Gabriel Carvalho e Paulo Luiz darão dicas para os jovens se planejarem financeiramente e mostrar como a matemática financeira é abordada no Enem.

Culinária

O treinamento Cozinha Lucrativa com o Chef Dudu Camargo tem o objetivo de incentivar novos negócios, expandir a gastronomia e colaborar com as pessoas que gostam de cozinhar no dia a dia. São nove aulas, acesso a oito receitas elaboradas pelo chef Dudu Camargo, aulas bônus com dicas do chef e lives com profissionais renomados em precificação e experts em anúncios na internet e ainda a possibilidade do tira dúvidas semanais. Valor: R$ 97, com parcelamento em até quatro vezes. Informações: @cozinhalucrativacomdudu.

De graça

O Senac-DF abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Serão ofertadas 1.639 vagas em 45 cursos técnicos e de formação inicial e continuada que serão realizados nas unidades de Taguatinga, Sobradinho, Jessé Freire (SCS), Plano Piloto (903 Sul), Gama, Ceilândia, Ações Móveis e TTH (SCS). As inscrições devem ser feitas no site da instituição (df.senac.br/psg/#/consulta-de-vagas) até 6 de outubro ou até o preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. O curso conta com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor: R$ 150. WhatsApp: 99687-0441.

Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Informações: 99225-3849 (WhatsApp).

Falando de Freud

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp: 99225-3849.

Compliance

O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção, com conhecimento prático e teórico das mais diversas questões relacionadas à Lei Anticorrupção. Sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15 horas. Mais informações: www.ibmec.br/df/cursos/extensao-presencial/direito/compliance-e-anticorrupcao.

Pós-graduação

O Centro Universitário Iesb promove o curso de pós-graduação a distância voltado para quem deseja tornar-se youtuber profissional, criando vídeos para a plataforma, e direcionado para quem deseja conhecer e aprofundar conhecimento nas plataformas audiovisuais como ferramenta para os negócios e também entretenimento, além de profissionais de comunicação, marketing, jornalismo, publicidade, artes cênicas e áreas correlatas. O curso tem duração de 15 meses. Como pré-requisito, é preciso ter graduação em curso de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) em qualquer área. Inscrições e outras informações através do WhatsApp 999516249 ou no site https://ead.iesb.br/cursos/pos-graduacao-a-distancia/youtuber.

Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 99962-2972 ou e-mail cristianearaujosilvadf@gmail.com.

OUTROS

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos está disponibilizando, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 98118-6296. Falar com Rubens Bias.

Redes sociais

A especialista em comunicação e marketing digital Carla Sampaio oferece consultoria digital a empreendedores, micro e pequenas empresas até 15 de outubro. Será uma análise integrada e personalizada dos meios digitais. Com a avaliação, é possível criar um perfil e estratégias mais estruturadas que melhorem o posicionamento on-line. As consultorias são agendadas pelo WhatsApp 98404-6743.

Pandemia

A Legião da Boa Vontade organiza um evento on-line com participação de cientistas e religiosos para debater os anseios da sociedade frente ao papel da ciência e da religião no contexto da pandemia da covid-19. O encontro ocorrerá em 19 e 20 de outubro, às 20h. A transmissão será feita pelo YouTube, mas é necessário fazer a inscrição para receber o link de acesso no site: www.forumespiritoeciencia.org/inscricao.

Turismo

A recuperação do turismo brasileiro e a reabertura de hotéis será o tema da live Vamos viajar? Retomada do turismo, na 9ª edição do projeto Ptexto, amanhã, às 18h30. Participarão do bate-papo executivos e representantes do Clube de Turismo Bancorbrás e da Rede Mabu Hotéis com mais de 45 anos de experiência no serviço hoteleiro; e Resorts e do Cana Brava Resort all-inclusive, o mais importante resort de Ilhéus (BA). Para assistir, acesse o canal da Profissionais do Texto no YouTube: www.youtube.com.br/profissionaisdotexto.

Isto é Brasília

crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press

Asa Delta

O registro do repórter fotográfico Minervino Júnior mostra uma das formas de aproveitar o tempo seco em Brasília. No Morro da Asa Delta, próximo ao Lago Paranoá, praticante do esporte surfa no céu azul e sem nuvens.

Desligamentos programados de energia

SAMAMBAIA

Local: QR 325: Conjunto 1, lotes 1 a 14; Conjunto 2, lotes 1 a 14, 16; conjunto 5, lotes 1 a 19, 21; Conjunto 7, lotes 1 a 23; Conjunto 8, lotes pares, 6 a 20; QR 327, Conjunto 1, lotes pares, 2 a 26, ímpares, 1 e 3, das 8h às 13h.

ASA NORTE

SHCGN 714: blocos A e D, das 8h às 13h.

CRUZEIRO

SHCES: Quadra 101, blocos A, B, C; Quadra 103, blocos A, B; Quadra 201, blocos A, B; Quadra 203, blocos A, E, F; Quadra 301, blocos A ao F; Quadra 303, blocos B, C; Quadra 401, blocos A, B; Quadra 403, blocos B, E, F; Quadra 601, blocos A, B; Quadra 611, blocos A, B, (Posto de Saúde); Quadra 711, blocos A ao E; Quadra 801, Lote 1 (Paróquia Santa Terezinha), das 9h às 16h30.

Destaques

Formação

Estão abertas as inscrições para 160 vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), do Instituto Federal de Brasília (IFB), Câmpus Estrutural, para o segundo semestre de 2020. As ofertas são para os cursos de auxiliar administrativo, espanhol, inglês básico e Libras. Para concorrer a uma vaga, basta acessar o site processoseletivo.ifb.edu.br e inscrever-se até 4 de outubro. Para mais informações, acesse o edital referente a oferta das vagas em www.ifb.edu.br.

Brasil e Noruega

O 4º Seminário Brasil x Noruega — Os impactos da pandemia do COVID-19 na transformação verde do setor da navegação marítima e offshore e o papel da regulação ocorrerá hoje, das 10h às 12h, a fim de estreitar os laços de amizade entre o Brasil e a Noruega, com discussões sobre a vocação marítima dos dois países e a preocupação com a preservação do meio ambiente. Link de inscrição: evento.fgv.br/seminaribrasilnoruega.

Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos on-line e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do YouTube www.youtube.com/channel/UCH_ZwYUmBgnMhDzX7e444aA/featured.

Grita geral

crédito: Editoria de Arte

SOBRADINHO

ANIMAIS PEÇONHENTOS

A cozinheira Brenda de Carvalho, 35 anos, moradora de Sobradinho, entrou em contato com o Correio para cobrar forças-tarefa de prevenção de animais peçonhentos na cidade. “O período de chuva começou. Com isso, também iniciou meu temor de escorpiões, lacraias e outros animais peçonhentos saírem de seu habitat e começarem a ir para as casas das pessoas. Esta semana, vi uma matéria que fizeram limpeza em um terreno baldio e encontraram um monte de escorpião”, diz.

» A Secretaria de Saúde informou que faz diversas campanhas de conscientização com alertas de medidas para evitar o surgimento de animais peçonhentos nas residências. Além disso, a Vigilância Ambiental atua na prevenção e combate a esses animais e deve ser acionada em caso de surgimento de escorpiões, aranhas, lagarta e lacraia pelos números 160 e 2017-1344 ou pelo e-mail gevapac.dival@gmail. Na ocorrência de acidentes, a secretaria conta também com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) do Samu, referência no atendimento aos pacientes picados e que funciona 24 horas por dia, pelo número 0800-644-6774.









CEILÂNDIA

ASFALTO RUIM

O leitor Francisco Silva, 55 anos, morador de Ceilândia, entrou em contato com o Grita Geral para reclamar do recapeamento em uma quadra da cidade. “O pessoal começou a fazer o recapeamento do asfalto na Ceilândia Sul, mas quando iam chegar ao Conjunto G da QNN 06, pararam. E logo nesse setor que está em condições precárias”, aponta. “Por que pararam logo agora? Vão voltar com o serviço? Caso sim, quando vão recomeçar?”, questiona.

A Administração Regional de Ceilândia informou que, em parceria com o GDF e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), começou mutirão operação Buraco Zero na cidade. Apontaram que os serviços estão sendo executados obedecendo cronograma de prioridades e de atendimento às demandas da comunidade. A RA acrescentou que a operação vai continuar nos próximos dias. A Novacap esclareceu que adquiriu 35 máquinas compactadoras e duas fresadoras. Salientou que os equipamentos vão garantir asfalto com mais qualidade em todo o DF e começaram a seguir para as cidades do DF, num sistema rotativo, garantindo serviço em todas as 33 regiões administrativas.