(crédito: Marcelo Abreu)

Carmela Nin, 91 anos, pioneira de Brasília

A espanhola Carmela Nin, pioneira do Distrito Federal, faleceu ontem, aos 91 anos. A informação foi publicada em rede social por amigos e familiares. Brasiliense de coração, Mela Nin, como era carinhosamente chamada, mudou-se para a capital federal em 1957. Ela veio de Tarragona, região da Catalunha, com o marido, também espanhol, na busca de uma vida próspera. Em dezembro, a pioneira completaria 92 anos. “Viveu como queria, nos ensinou a amar a vida, a ter garra, a não se rebaixar pra ninguém, a se amar, e amar as pessoas de quem ela gostava. Vida, é a palavra que resume bem minha mãe, e mesmo tendo perdido a dela hoje (ontem), ela jamais será esquecida”, declarou a filha Del Nin, em rede social. O enterro aconteceu ontem, no Campo da Esperança, da Asa Sul.

Campo da Esperança

Adelice Matos dos Santos,

89 anos

Albina da Silva Teles, 72 anos

Ângela de Cassia Santiago Pedreira, 58 anos

Daniela dos Santos Alvarenga, 36 anos

Elenauro Batista dos Santos, 73 anos

Gildete Gonçalves Ferreira,

57 anos

Iolanda Divina de Moura,

80 anos

Jose Lincoln Daemon, 67 anos

Lucindo da Silva Beltrão,

72 anos

Luísa Morais de Almeida, menos de 1 ano

Manoel Miranda Pereira,

89 anos

Maria Alice de Oliveira,

66 anos

Maria de Fátima Teixeira Lima, 65 anos

Maria del Carmen Nin Diaz de Escuder, 91 anos

Onias Biage, 84 anos

Stela Bezerra Gonsalves,

78 anos

Valmiro Wense Dias, 72 anos

Wilson Rodrigues Borges,

98 anos

Taguatinga

Aldo de Oliveira Franca,

41 anos

Ana de Oliveira Avilino,

93 anos

Avanida Silva Lacerda,

88 anos

Davi Barbosa Santos, 37 anos

Elisângela Maria da Silva,

45 anos

Espedita Ximenes de Araújo, 88 anos

Francisco Bento de Sousa,

45 anos

Francisco Jairo S. da Cruz, 62 anos

Gabrielle Karoline de Araújo Oliveira, 27 anos

Genésio Cardoso dos Santos, 88 anos

Genésio Ferreira Júnior,

61 anos

Helenita Rodrigues Campos, 55 anos

Igor Allan Fernandes de Godoy, 40 anos

Leni Mendes Chagas, 68 anos

Macario Ramos Condere,

74 anos

Maria de Lourdes Couto,

74 anos

Oziel Rodrigues da Silva,

30 anos

Rosimary Santana da Conceição, 50 anos

Gama

Francisca Rosa Alves, 81 anos

José Renato do Nascimento, 61 anos

Maria Laura Luz do Nascimento, 72 anos

Miguel Gomes de Araújo,

71 anos

Raimundo Rodrigues Freire, 76 anos

Planaltina

Rosalino de Franca Viana,

79 anos

Sebastião Abadia de Farias,

66 anos

Brazlândia

Josefa Mariano, 68 anos

Sobradinho

Lenice Barros dos Santos,

50 anos

Rosa Bastos dos Santos, 74 anos

Jardim Metropolitano

Alderino Oliveira Rosa,

85 anos

Jonny Rivison Carneiro Silva, 28 anos

Maria Eliza Pessoa, 103 anos (cremação)

Maria Clara Silveira Miranda, 35 anos (cremação)

Adelio Gomes da Fonseca,

85 anos (cremação)