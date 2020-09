Ã‰ hoje! Mega-Sena sorteia prÃªmio milionÃ¡rio

J » Jonathan Luiz*

Quem será o milionário? A Mega-Sena sorteia hoje prêmio acumulado em R$ 60 milhões. Os apostadores podem fazer uma fezinha até as 19h desta quarta-feira, nas lotéricas credenciadas ou pela internet, em www.loteriason line.caixa.gov.br. O sorteio será transmitido ao vivo pela RedeTV e nas redes sociais do banco e da emissora, às 20h.

O desejo de ganhar a bolada alimenta os sonhos de muitos brasilienses, como é o caso da educadora física Tatiana Couto, 39 anos, moradora do Gama. “Se eu ganhar na Mega, a primeira coisa que farei é comprar uma casa, pois pago aluguel há 20 anos”, afirma. “Daria uma condição de vida melhor aos meus pais, irmãos e filhos. Também penso em investir em imóveis”, complementa.

Tatiana tenta a sorte há 20 anos, mas só joga quando o prêmio está acumulado. Ela já fez o jogo para o sorteio de hoje, e revela que tem superstição com uma mistura de estratégia nas apostas. “Eu analiso os últimos resultados e os uso como referência. Mas, apesar disso, sempre jogo os números ímpares das datas de aniversário dos meus filhos”, revela.

No bolão, Joel Rodrigues Siqueira, 45, por pouco não ganhou na Mega com um grupo de amigos do trabalho. “Faltou um número”, relata. Em outro, dessa vez, com a família, acertou na Dupla-Sena. Mas em nenhum dos casos garantiu a aposentadoria, como é seu sonho. “Era muita gente para dividir o prêmio. Mas uma hora, a gente pendura as botas”, brinca.

* Estagiário sob a supervisão de Adson Boaventura