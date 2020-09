RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/YouTube)

Por um número, dois apostadores do Distrito Federal deixaram de faturar R$ 1.426.209,32 na noite desta terça-feira (29/9) na Quina. Eles acertaram quatro dos cinco números sorteados no concurso 5378: 12-19-52-64-72. O prêmio para ambos foi de R$ 11.630,82.



A Quina não teve acertador e o prêmio está acumulado em cerca de R$ 2,2 milhões para esta quarta-feira (30/9). O sorteio está previsto para ocorrer a partir das 20h, no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica e no site de loterias da Caixa até as 19h desta quarta.

As apostas do DF que acertaram os quatro números foram feitas na Loteria Las Vegas (na 116 Norte) e na Loteria Mercado Norte (em Taguatinga Norte). O primeiro foi um bilhete simples, de R$ 2, e o segundo um bolão de cinco cotas, também com cinco números apostados na cartela.

Outras 35 apostas de todo o país acertaram a quadra. O terno teve 4.299 acertadores, com prêmios de R$ 142,39. O duque teve 103.450 ganhadores, com prêmio de R$ 3,25.