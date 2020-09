Zoológico de Brasília reabre após 6 meses; veja regras para visitação

TG Thalyta Guerra*

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília reabre os portões para receber os visitantes a partir desta quinta-feira (1/10). O zoo ficou seis meses fechado devido as medidas de distanciamento social para conter o avanço do novo coronavírus.

A visitação, porém, deverá seguir normas rígidas de medidas sanitárias. O número de pessoas está limitado a até 1,5 mil. E será preciso manter distanciamento social. O funcionamento será de quinta à domingo, além de feriados. O horário, é de 9h às 17h.

Medidas sanitárias

De acordo com o Decreto nº 41.260, que regulamenta a reabertura do Zoológico de Brasília, a limpeza dos ambientes será mais constante, especialmente das áreas comuns, para diminuir o risco de contaminação pela covid-19. Apesar de oferecer bebedouros, é recomendado que os visitantes levem garrafinha de água.



Veja a lista de quais medidas de seguranças deverão ser adotadas:



1. Cumprimento dos protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos no art. 5º do Decreto Nº 40.939, de 02 de Julho de 2020;

2. Funcionamento de quinta-feira a domingo e feriados, das 9h às 17h;

3. Restrição da capacidade de visitantes do zoológico limitado a ocupação máxima de 1500 pessoas;

4. Disponibilizar, na entrada, na saída e em diversos locais do zoológico, dispensadores

com álcool 70% ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, para

higienização das mãos.

5. Promover a organização das filas na bilheteria, na entrada, na saída e no acesso às

atrações, de maneira que respeite o limite mínimo de 2 metros de distanciamento entre os visitantes;

6. Organização dos espaços físicos, garantindo a distância mínima entre participantes e

grupos de participantes, limitados a seis pessoas;

7. Realizar a limpeza e desinfecção, de forma frequente, de áreas de uso comum tais como

banheiros, lanchonetes, centros socioculturais e congêneres;

8. Proibir a utilização de equipamentos de uso comum que não forem higienizados;

9. Garantir que, no local, haja ampla divulgação, com informações claras e precisas sobre as medidas obrigatórias de proteção e os perigos sobre o contágio pelo novo coronavírus.

10. Manter fechadas as atrações com interações entre os visitantes, as quais não permitam

condições para manutenção do distanciamento social.

11. Garantir que, para cada 100 visitantes presentes no local, exista, no mínimo, 1 profissional capacitado e qualificado para instruir, fiscalizar e fazer cumprir as regras descritas no protocolo.



12. A comercialização e o consumo de bebidas e alimentos deverão respeitar os protocolos

e as mesmas medidas de segurança determinados para bares e restaurantes;

13. Higienizar cardápios após a utilização pelo cliente (os cardápios deverão ser revestidos de material que possibilite a higienização, ou expostos em lousas, ou aplicativos eletrônicos que possam ser acessados, por meio de QR Code no celular).

Serviço

Visitação Zoológico de Brasília;

Dias: Quinta a domingo e feriados

Horários: 9h às 17h;

Valor da entrada: R$ 5, meia entrada;

