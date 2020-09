Procurando emprego? Agências do trabalhador do DF têm 685 vagas

CB Correio Braziliense

(crédito: Caio Gomez/CB/D.A Press)

As agências do trabalhador têm 685 vagas de empregos para esta quarta-feira (30/9). O destaque é para a profissão de vendedor, com 88 oportunidades, divididas entre interno, pracista e de consórcio. Para essas áreas, os salários variam entre R$ 1.060 e R$ 1,3 mil, mais benefícios.

Também há vagas para os brasilienses que estão procurando emprego de auxiliar de limpeza. São 50 oportunidades e, para concorrer, não precisa ter experiência. A única exigência é o ensino fundamental completo. A remuneração oferecida é de R$ 1.045, mais benefícios.

Nove profissões estão com 20 ou mais vagas abertas: bikeboy (20), frentista (20), assistente de lanchonete (20), tratorista operador de roçadeira (22), motofretista (30), técnico eletrônico de manutenção industrial (35), instalador de equipamentos de comunicação (40), instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (42) e açougueiro (49). Os salários variam entre R$ 1.062 e R$ 2,500, mais benefícios.

Pessoas com algum tipo de deficiência também podem aproveitar algumas das oportunidades. São dez vagas para auxiliar administrativo. O candidato precisa ter experiência e ensino médio completo. A remuneração é de R$ 1.060, mais benefícios.

Vale lembrar que é preciso ficar atento à exigência de escolaridade e de experiência profissional para cada uma das vagas. Todas as oportunidades podem ser conferidas aqui.



Quem tiver interesse, basta procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Em razão da pandemia de coronavírus, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá, Guará e da Câmara Legislativa. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da covid-19, também disponibiliza o serviço.

Com informações da Agência Brasília.