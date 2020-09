Psicólogo amigo da saúde leva atendimento a servidores de hospital

CB Correio Braziliense

(crédito: Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF)

O Hospital da Região Leste (HRL), antigo Hospital do Paranoá, elaborou o projeto Psicólogo Amigo da Saúde, que irá disponibilizar atendimento psicológico aos profissionais da unidade. A ideia visa selecionar servidores que estejam sentindo algum transtorno psicológico como ansiedade e depressão para avaliar o grau de gravidade e prestar apoio. A ação é uma iniciativa dos servidores do HRL com parceria da coordenação do voluntariado.

O evento de abertura ocorreu nessa terça-feira (29/9) e contou com a presença da superintendente da Região de Saúde Leste, Raquel Beviláqua. “Este projeto vem ao encontro do cuidado da saúde do servidor que, se estiver com sua saúde em dia, consegue trabalhar mais feliz, torna-se mais produtivo, tem mais qualidade de vida e adoece menos, gerando menos absenteísmo”, avalia a superintendente.

Segundo Raquel, este é um projeto que está começando pelo HRL, mas o objetivo é fortalecê-lo e estender esse apoio psicológico para os servidores da atenção primária e, futuramente, em outras regiões de saúde, de acordo com a demanda dos profissionais.

“No geral, o atendimento será realizado por profissionais já formados que se dispõem a voluntariar no hospital. Após a triagem de classificação de risco, os servidores atendidos serão encaminhados para atendimento com uma psicóloga da Secretaria de Saúde”, explica Gilson Cosme, coordenador do Voluntariado no HRL.

“Se o servidor for classificado com a cor laranja ou vermelha, ele será encaminhado para fazer terapia por um período um pouco mais prolongado e, com isso, entrará na fila da regulação para obter seu tratamento”, informa o técnico de enfermagem e idealizador do projeto, Alberto Sabala.

Idealização do projeto

A ideia de criar o projeto Psicólogo Amigo da Saúde surgiu com a percepção dos servidores ao verem a angústia e o medo de muitos colegas em ir trabalhar no hospital por conta da pandemia.



“Trabalhar na saúde é algo que gera ansiedade e com o medo de pegar a covid-19 e infectar a família, muitos profissionais precisam de apoio psicológico para continuar trabalhando. Por isso, discutindo esse problema em várias gerências do HRL, decidimos criar o projeto”, explica Sabala.

De acordo com ele, os primeiros atendimentos começaram na semana passada com 26 inscritos, sendo que 19 dos servidores já foram atendidos. O serviço ocorre de acordo com a agenda das duas psicólogas voluntárias que participam do projeto. Para entrar em contato com os voluntários, os servidores podem utilizar um QR Code criado exclusivamente para o projeto.

O diretor do HRL, João Marcos Meneses, diz sentir-se grato com a atitude da equipe e elogia os profissionais por fazerem além de suas funções em prol da saúde de todos os servidores.

Com informações da Secretaria de Saúde