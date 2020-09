Atenção: DF-463 tem velocidade reduzida na descida de São Sebastião

CB Correio Braziliense

DF-463 tem redução de velocidade na descida de São Sebastião - (crédito: Paulo H. Carvalho / Agência Brasília)

Motoristas devem ficar atentos para a redução de velocidade na DF-463. Desde a última quarta-feira (23/9), a via conta com mudanças no limite máximo de tráfego para evitar acidentes na descida de São Sebastião. Agora, o trecho após o Jardim Mangueiral se mantém com velocidade de 70 km/h, passando para 60 km/h e chegando a 50 km/h na descida.

Além da redução gradual de velocidade, a via recebeu reforço na sinalização vertical e instalação de dois quebra-molas. Os pardais existentes foram realocados para mais distante dos quebra-molas para garantir que os veículos continuem em baixa velocidade.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) realizou as alterações atendendo à solicitação da Administração Regional de São Sebastião. O objetivo foi minimizar os acidentes devido à alta incidência de sinistros pela falta de freio, principalmente de caminhões.

DF-463 tem redução de velocidade na descida de São Sebastião (foto: Divulgação / DER)

“O intuito foi reduzir a velocidade assim que começa a descida, melhorando a segurança”, afirmou o gerente de projetos de engenharia de tráfego do DER/DF, Vitor Silva. Por dia, mais de 40 mil veículos trafegam por essa pista que tem histórico de acidentes de carros em razão do declive. Somente em 2019, foram 16 ocorrências de acidentes não fatais.

Para o administrador de São Sebastião, Alan Valim, as mudanças são simples, mas significativas para os moradores. “Agora sim, estamos contribuindo para um trânsito seguro para todos. Nossa comunidade tem consciência do perigo dessa descida”, comentou o gestor.

Ao todo, foram investidos R$ 65 mil para as intervenções na DF-463.















Com informação da Agência Brasília