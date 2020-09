Ibaneis anuncia volta das cirurgias eletivas em dez dias

WL Washington Luiz

Cirurgias eletivas foram suspensas por causa da pandemia - (crédito: Breno Esaki)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) disse, nesta quarta-feira (30/9), que o governo pretende retomar as cirurgias eletivas na rede pública de saúde em “no máximo dez dias”. A afirmação foi feita durante cerimônia de inauguração do Centro de Radioterapia do Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

“Nós pretendemos, num prazo muito curto, no máximo dez dias, retomar as cirurgias eletivas e até o final do ano reduzir o máximo possível essa fila que nós temos hoje”, prometeu.

Na semana passada, a Secretaria de Saúde prorrogou, mais uma semana vez, a suspensão das cirurgias eletivas na rede pública do Distrito Federal. O cancelamento vai até 5 de outubro. De acordo com a pasta, a iniciativa serve para concentrar os esforços dos profissionais de saúde nos atendimentos de urgência e emergência durante a pandemia do novo coronavírus.

Para justificar o retorno, Ibaneis voltou a falar em imunidade de rebanho. O governador afirma ter se baseado em estudos que comprovam que o número de contaminados pelo coronavírus no Distrito Federal é dez vezes maior que o divulgado oficialmente, o que, segundo ele, reduziria as taxas de contaminação na capital.

“Eu trabalho com as equipes técnicas. Desde o início, eu fiz isso. Então, quando nós temos hoje em torno de 180 mil pessoas que foram contaminadas, multiplicando por um número de 10, que é o que todos os técnicos, todos os melhores especialistas colocam, nós estaríamos em torno de 1,5 milhão e 1,8 milhão de pessoas que tiveram contato com o vírus, o que significa uma proximidade da nosso imunidade de rebanho. Isso fica revelado também pelos números que estão caindo aí em quatro semanas seguidas”, disse.