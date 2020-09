Aposentado do Exército é encontrado morto; suspeita é de latrocínio

SP Sarah Peres

O caso está sob investigação da Delegacia de Padre Bernardo - (crédito: Reprodução )

O corpo de um militar aposentado do Exército Brasileiro foi encontrado com sinais de violência em uma casa localizada em uma área de chácaras no Povoado Taboquinha, área rural entre Brazlândia e Padre Bernardo. João Rodrigues da Silva, de 56 anos, tinha marcas de facadas nas costas, e a principal linha de investigação é de latrocínio (roubo seguido de morte).

João foi encontrado na segunda-feira (28/9) e reconhecido pelos filhos. Informações preliminares da perícia indicaram que o militar teria sido assassinado entre a última sexta-feira (25/9) e o domingo passado (27/9). Agentes da Polícia Civil do Estado de Goiás preservaram a cena do crime para a perícia.

O caso está sob investigação da Delegacia de Padre Bernardo, sendo que a principal hipótese é de latrocínio. A tese se destaca da possibilidade de homicídio porque a carteira, documentos e outros pertences pessoais de João foram levados da residência.

Até a mais recente atualização desta matéria, ninguém tinha sido identificado ou preso. A reportagem entrou em contato com o Exército Brasileiro e aguarda retorno.