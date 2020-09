Valparaíso de Goiás passará por teste do TSE para voto pela internet

CB Correio Braziliense

Valparaíso de Goiás (GO) é uma das três cidades brasileiras que passará pelo teste do sistema do Superior Tribunal Eleitoral (TSE), que permitirá votar pela internet nas eleições municipais, em novembro. Além do município goiano, passarão pelo teste Curitiba (PR) e São Paulo (SP).

A iniciativa faz parte do projeto “Eleições do Futuro”, que tem o objetivo de usar a tecnologia em favor do cidadão. O TSE publicou, em 22 de setembro, um edital de chamamento público a empresas de tecnologia para que apresentem propostas de soluções de evolução do sistema eletrônico de votação que é adotado no Brasil desde 1996.

O chamamento público tem o objetivo de, entre outros, identificar e conhecer soluções de votação, preferencialmente on-line, de empresas ou instituições de direito privado. As empresas interessadas poderão demonstrar gratuitamente suas propostas.

As demonstrações serão monitoradas pela Justiça Eleitoral e contarão com a participação de eleitores selecionados, que votarão em candidatos fictícios. Somente serão avaliadas as sugestões que agreguem segurança ao processo eleitoral, em especial no que diz respeito ao sigilo do voto.

A partir do conhecimento das propostas para votação on-line, o TSE avaliará e debaterá a melhor estratégia para uma eventual mudança no processo eleitoral. A intenção do presidente do Tribunal, ministro Luís Roberto Barroso, é que haja uma forma mais moderna e barata para o processo de votação. A ideia será transmitida aos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, que serão os responsáveis por organizar e conduzir as Eleições de 2022.

