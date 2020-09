Casal é encontrado morto às margens de rodovia em Planaltina

SP Sarah Peres

O casal foi encontrado morto no último domingo (27/9) - (crédito: Reprodução)

Os corpos de um casal foram encontrados com sinais de execução às margens da DF-205, próximo a Planaltina. Um motorista que passava pela rodovia, no último domingo (27/9), encontrou os cadáveres e denunciou o caso à Polícia Civil. As vítimas são Wellington Pereira, de 21 anos, e a mulher dele, identificada apenas como Kriss Sousa, de 19.

Conforme apurado pelo Correio, os corpos das vítimas estavam a aproximadamente 10 metros da DF-205. Informações preliminares indicam que Wellington foi morto com um tiro na nuca e Kriss levou um disparo nas costas. O caso é investigado pela 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina).

A apuração inicial é de que os jovens teriam sido assassinados na rodovia. Contudo, ainda não há informações sobre possíveis suspeitos ou o motivo do crime. De acordo com o delegado Diogo Cavalcante, chefe da 16ª DP, “nenhuma linha de investigação é descartada. As vítimas são moradoras do Entorno do Distrito Federal e contamos com apoio da população para avançarmos no caso.”

A área onde os corpos foram encontrados passou por perícia do Instituto de Criminalística, e o laudo poderá auxiliar nas investigações. As vítimas eram casadas há cinco anos e deixam uma filha, de dois anos.

Denuncie

Telefones: 197 ou (61) 98626-1197

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br;

Denúncia On-line: http://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197