Hospital da Criança não recebe repasse financeiro da Saúde

AC Ana Clara Avendaño*

A SES/DF diz ter empenhado o valor de R$ 14.857.345 para o pagamento pela prestação de serviços do Icipe - (crédito: Ed Alves/CB)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) está há 22 dias atrasada para realizar o repasse financeiro ao Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe), responsável pela gestão do Hospital da Criança de Brasília José de Alencar (HCB). Os funcionários do HCB poderão não receber o salário previsto para cair nesta quarta-feira (30/9), o último dia útil do mês.



Além da folha de pagamento, todas as outras despesas dependem desse montante de custeio, que deveria ter sido repassado até 8 de setembro. O Icipe encontra-se em constante negociação com a SES/DF para resolver a situação o quanto antes.

Apesar do Hospital da Criança manter o funcionamento do centro de saúde sem nenhuma crise, a gestão do local não dispõe dos recursos necessários para o pagamento da folha de pessoal, mas espera resolver a situação o mais rápido possível.

Ao ser questionada pelo atraso, a pasta informou, em nota: “A Secretaria de Saúde esclarece que já empenhou o valor de R$ 14.857.345,00 para o pagamento pela prestação de serviços do Icipe, que administra o Hospital da Criança de Brasília. Sendo R$8.174.176,85 para pagamento de pessoal e R$ 6.683.168,15 de custeio”.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel