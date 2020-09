Resumo do Dia: confira as notícias sobre a pandemia no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Casos - Um estudo sinaliza que 20% da população do DF tiveram covid-19, o que corresponderia a mais de um milhão de pessoas. A curva de casos começou a cair no DF, mas, segundo especialistas, a imunidade de rebanho depende de como a população se comporta com relação às medidas de contenção.

Números - “Média móvel” é uma expressão que a população tem ouvido diariamente quando se trata de boletins sobre a covid-19. O indicador é utilizado para permitir uma análise mais clara sobre o avanço da pandemia, sua estabilização ou queda.

Vacina - A vacina da Johnson & Johnson, que será testada no DF, apresentou anticorpos em 98% dos voluntários. O imunizante está na fase 3 de testes e deve chegar ao DF na segunda quinzena de outubro. Atualmente, quatro vacinas no Brasil estão em testes avançados, na fase 3, sendo que duas contam com centros de pesquisa e teste em Brasília.