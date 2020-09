Terracap revoga licitação do Aeródromo de Brasília

WL Washington Luiz

Licitação estava marcada para ocorrer nesta sexta-feira (2/10) - (crédito: Lula Lopes/Esp. CB/D.A Press)

A Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) informou, nesta quarta-feira (30/9), que revogou a licitação para contratar a empresa gestora do Aeródromo Brasília, localizado em São Sebastião. O processo estava marcado para ocorrer na próxima sexta-feira (2/10). Em nota oficial, a Terracap afirmou que “se trata apenas de adiamento para aperfeiçoar novas nuances do termo, e que, ainda em 2020, será elaborado novo Termo de Referência e publicada nova licitação”.

Em 10 de setembro, a companhia prorrogou o contrato de R$ 1.924.195,89 com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) para a administração do Aeródromo de Brasília. Um dia antes, o órgão publicou uma portaria informando que seria aberta a licitação para contratar empresa interessada em gerir o local. O prazo do contrato é de 12 meses ou até o prazo final do processo licitatório.

Com isso, até o final dos trâmites, a Infraero será responsável pela pista situada às margens da BR-251, no Lote 3, Área Isolada Cava de Cima, Fazenda Papuda 2. O espaço é utilizado, atualmente, para voos não comerciais, principalmente, aviação de pequeno porte.