Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 9 9962-2972 ou e-mail cristianearaujosilvadf@gmail.com.

Cursos gratuitos

O Senac-DF está com inscrições abertas, até 6 de outubro, para cursos gratuitos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Serão ofertadas 1.639 vagas em 45 cursos técnicos e de formação inicial e continuada que serão realizados nas unidades de Taguatinga, Sobradinho, Jessé Freire (SCS), Plano Piloto (903 Sul), Gama, Ceilândia, Ações Móveis e TTH (SCS). As inscrições devem ser feitas no site da instituição (df.senac.br/psg/#/con sulta-de-vagas) até a data limite ou preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes.



Lives de inglês

A St Giles oferece lives de aulas de inglês, com foco em conversação com interação em tempo real com professores e colegas de turma. Matrículas abertas para crianças, adolescentes e adultos. Quatro aulas experimentais gratuitas. Celular e WhatsApp: 9 8625-5298. Instagram: www.instagram.com/ciistgiles Facebook: www.facebook.com/stgilesbrasil.



Pós-graduação

O Centro Universitário IESB promove o curso de pós-graduação a distância voltado para quem deseja tornar-se youtuber profissional, criando vídeos para a plataforma, e direcionado para quem deseja conhecer e aprofundar conhecimento nas plataformas audiovisuais como ferramenta para os negócios e também entretenimento, além de profissionais de comunicação, marketing, jornalismo, publicidade, artes cênicas e áreas correlatas. O curso tem duração de 15 meses. Como pré-requisito, é preciso ter graduação em curso de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) em qualquer área. Inscrições e outras informações através do WhatsApp 9 99516249 ou no site https://ead.iesb.br/cursos/pos-graduacao-a-distancia/youtuber.



Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.



Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. O curso conta com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.



Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).



Matemática financeira

O Colégio Sigma oferece um minicurso gratuito de Matemática Financeira no canal oficial da escola no YouTube: www.youtube.com/Cole gioSigmaDF. Até 10 de outubro, às 15h30, os professores Gabriel Carvalho e Paulo Luiz darão dicas para os jovens se planejarem financeiramente e mostrar como a matemática financeira é abordada no Enem.

Falando de Freud

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise, Falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

OUTROS

Coach on-line

A Coach Criativo oferece atendimento on-line individual e em grupos de até quatro pessoas para suporte emocional, planejamento criativo e alcance de resultados durante a pandemia e no pós-pandemia. Valores com desconto especial em função do período atual. Mais informações: 9 9244-4047 (WhatsApp).



Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos está disponibilizando, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 98118-6296. Falar com Rubens Bias.



Saúde mental

O Centro Universitário IESB oferece atendimento psicológico gratuito para a comunidade. As consultas são feitas de maneira remota por alunos do curso de psicologia, supervisionados por professores especializados dos câmpus Oeste (Ceilândia Norte, QNN 31) e Sul (SGAS, quadra 613/614, Via L2 Sul). Mais informações: 3962-4802 (Asa Sul), 3962-4748 (Ceilândia) ou no site www.iesb.br/servicodepsicologia.

Restaurantes

Associação Brasileira para Promoção da Alimentação Saudável e Sustentável (Abpass), junto com Sodexo, Carrefour e VP Nutrição, e com o apoio do Sebrae, realizam em 14 de outubro, às 16h, uma live no Instagram @restaurantesaudavel para lançar a Jornada da Saúde dos Restaurantes e dos Consumidores. A live será direcionada a proprietários, gestores e operadores de restaurantes, com o objetivo de lançar oficialmente o programa e divulgar informações de seu conteúdo, criado para ajudar os estabelecimentos a superarem a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Inscrições: conta to@abpass.org. Os selecionados receberão um link para iniciar o curso e terão até 60 dias para completar o programa.



Mulheres

As inscrições para a Semana da Liberdade 40+ estão abertas. O evento ocorrerá em nos dias 2 e 5 de outubro, às 21h. O objetivo do evento, on-line e gratuito, é mostrar para as mulheres que é possível se sentir livre dos tabus da idade, para que sejam donas de seus destinos e revolucionem suas vidas, por meio de conteúdos explicativos sobre como vencer as barreiras após os 40 anos e dominar os efeitos da menopausa. Inscrições: domineamenopausa.com/se mana-da-liberdade40/.



Redes sociais

A especialista em comunicação e marketing digital Carla Sampaio oferece consultoria digital a empreendedores, micro e pequenas empresas até o dia 15 de outubro. Será uma análise integrada e personalizada dos meios digitais. Com a avaliação, é possível criar um perfil e estratégias mais estruturadas que melhorem o posicionamento on-line. As consultorias são agendadas pelo WhatsApp 9 8404-6743.

Isto é Brasília

crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press

Parque das Copaíbas



Uma trilha ecológica, de 4,3km, para ciclistas e caminhadas é uma das atrações do Parque das Copaíbas. O parque possui uma área de 73 hectares e está localizado entre a QI 26 e a QI 28, no Lago Sul. Pertence à Área de Proteção Ambiental (APA) do Lago Paranoá e abriga, pelo menos, oito nascentes, além do córrego Manoel Francisco, também conhecido como córrego das Antas.



Desligamentos programados de energia

GUARÁ

QE 42: conjunto B, lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, das 7h40 às 13h.

PLANALTINA

Estância Mestre D’Armas III: módulo 6, lotes 1 a 9; módulo 7, lotes 6 a 13; módulo 8, lotes 1 a 10, 13 a 23; módulo 9, lotes 6 a 21; módulo 10, lotes 1 a 9, 14 a 23; módulo 11, lotes 5 a 20; módulo 12, lotes 14 a 23; módulo 13, lotes 12 a 19, das 8h40 às 16h.

LAGO SUL

Aeroporto: lote 12 (setor de hangares), lotes 40/41 (Departamento de Polícia Rodoviária), posto de combustível, das 8h40 às 16h30.

Destaques

Relaxamento

O Eliá Spa oferece atendimento gratuito para profissionais da saúde com a intenção de aliviar a pressão da exaustiva rotina de trabalho neste momento de pandemia. Os médicos que tiverem interesse em fazer o tratamento devem fazer a inscrição no site www.inscrevase.eliaspa.com.br.



Formação

Estão abertas as inscrições para 160 vagas em cursos de formação inicial e continuada (FIC), do Instituto Federal de Brasília (IFB), câmpus Estrutural, para o 2º semestre de 2020. As ofertas são para os cursos de auxiliar administrativo, espanhol, inglês básico e língua brasileira de sinais (Libras). Para concorrer a uma vaga, basta acessar o site processoseletivo.ifb.edu.br e inscrever-se até o dia 4 de outubro. Para mais informações, acesse o edital em www.ifb.edu.br.

Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos on-line e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do YouTube https://www.youtube.com/channel/UCH_ZwYUmBgnMhDzX7e444aA/featured.

Grita geral

COVID-19

Falta de testes

A estudante Fabiana Salles, 24 anos, moradora do Núcleo Bandeirante, reclamou que está em falta testes para covid-19 na Unidade Básica de Saúde (UBS) 02 da cidade. “Na última segunda-feira, procurei a UBS para fazer o exame porque estou sentindo alguns sintomas do novo coronavírus, mas informaram que estava em falta. Como não fiz o teste, estou com medo de ter o vírus e passar para a minha família, na rua, e até mesmo no meu trabalho. Mesmo com o número de infectados em queda, por que ainda faltam testes?”, questiona.

» A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que as UBS estão abastecidas com testes rápidos e RT-PCR (swab nasal) para detecção do novo coronavírus. A pasta acrescentou que as pessoas que procuram as UBS são atendidas pela equipe multiprofissional, que avalia o quadro clínico do paciente e, havendo necessidade, indica a realização do teste rápido ou RT- PCR, de acordo com a data de início dos sintomas. Mesmo sem realizar o teste, o médico da UBS pode dar o diagnóstico ao paciente.









Park Way

Região abandonada

O aposentado Wanderley Damasceno, 68 anos, morador do Park Way, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar que a região está esquecida pelo poder público. “Para onde se olha há sujeira. É uma pena que os moradores da região sofram com esses transtornos. Parece que a cidade foi abandonada pelos órgãos e administração”, diz.

» O GDF Presente informou que realizou recentemente ações pelas ruas do Park Way. As equipes do Polo Central Adjacente II, em parceria com a Administração Regional, o Departamento de Trânsito (Detran) e o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), realizaram diversos serviços e limpeza na região. Foram recolhidas cerca de 370 toneladas de entulhos e inservíveis nas quadras 3, 4, 14, 15, 16 e 18 a 25, além do Núcleo Rural Vargem Bonita. Na última sexta-feira, o SLU realizou a pintura de meios-fios na quadra 14, em frente à Feirinha, e nas quadras 15, 16, e 18 a 25. Junto com o Detran, as equipes instalaram 41 placas de sinalização vertical, reforçando a sinalização para carros e pedestres. Além disso, mais de 200 faixas irregulares foram retiradas de canteiros, balões e calçadas.