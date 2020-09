Viaduto do Balão do Torto será liberado para veículos nesta quinta

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/DER)

Motoristas poderão trafegar pelo viaduto do Balão do Torto a partir das 10h desta quinta-feira (1/10). O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) inaugurará a obra, que possibilita acesso dos condutores da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) ao Eixão (DF-002) e à Asa Sul.

Com a modificação no trânsito, quem trafega pela Epia, no sentido Planaltina/Brasília, e segue para a Asa Sul pela Ponte do Bragueto deverá pegar o último acesso antes do Balão do Torto. Assim, o motorista passará pelo viaduto recém-inaugurado.

Outra mudança será para quem vem de Sobradinho e Planaltina pela via em direção ao centro de Brasília. O condutor deve acessar uma agulhinha existente antes do Torto e será direcionado para três faixas em direção ao viaduto liberado. Confira abaixo:

Viaduto do Balão do Torto será liberado nesta quinta-feira (foto: Divulgação/DER)



A construção, de 56 metros de comprimento, é o quinto trecho da obra da Ligação Torto-Colorado (LTC) a ser liberado para o tráfego de veículos. O viaduto do Torto, 6º e último trecho, tem previsão de conclusão para dezembro deste ano. Atualmente, ele está 75% concluído, de acordo com o DER. O elevado fará a ligação do fluxo entre Asa Sul e Ponte do Bragueto para a terceira nova pista em direção a Sobradinho e condomínios.

Iniciada em 2014, a obra tem investimento total estimado em R$ 90 milhões. O DER finalizou as etapas de terraplenagem, drenagem, pavimentação, colocação de meio-fio e sarjeta, além da finalização de aproximadamente 5,2 quilômetros de ciclovias. Além disso, foram construídos uma ponte e dez viadutos.

A conclusão das obras no Complexo Viário Joaquim Domingos Roriz, isto é, as obras da Ligação Torto-Colorado e do Trevo de Triagem Norte (TTN), buscam aliviar o trânsito da saída norte do DF.