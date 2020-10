Criminosos utilizavam documentos falsos para comprar móveis e revender

DD Darcianne Diogo

Polícia apreendeu diversos documentos falsificados na residência de um dos suspeitos - (crédito: PCDF/Divulgação)

Dois homens foram presos por policiais da 14ª Delegacia de Polícia (Gama), nesta quarta-feira (30/9), sob a acusação de estelionato e uso de documento falso. Investigações revelaram que os suspeitos utilizavam os documentos para obtenção de crédito e aquisição de bens em lojas de móveis na região.

De acordo com a policia, a dupla agia da seguinte forma: um dos acusados comparecia às lojas na companhia de uma mulher e demonstrava interesse em comprar móveis de alto valor. Como o homem não conseguia a aprovação do crédito para o financiamento, ele afirmava ao vendedor que voltaria em seguida, acompanhado de um amigo que teria renda maior e haveria se colocado à disposição para ser seu avalista.

Os suspeitos, então, retornavam ao estabelecimento e, utilizando documentos falsos, efetuavam a compra dos móveis. Após isso, eles revendiam os objetos aos receptadores.

Policiais capturaram os homens no momento em que eles tentavam finalizar uma compra em uma loja de colchões no Setor Central do Gama. Os dois negociavam um colchão eletromagnético, avaliado em R$ 6 mil. Além do documentos falsos utilizados pela dupla, os policiais localizaram, na residência de um dos suspeitos, dispositivos eletrônicos utilizados para a prática de crimes.