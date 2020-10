Capital S/A

SS Samanta Sallum



“Existe vida além do Estado, no Distrito Federal. Há um universo de boas oportunidades no empreendedorismo”

Valdir Oliveira, superintendente do Sebrae/DF

Recorde de consultoria empresarial

Primeiro o choque, o susto e, depois, o desespero com a pandemia da covid -19. Mas, a partir de junho, veio a reação e os novos rumos no setor que faz a economia acontecer. Especialmente os micro e pequenos empresários estão se reinventando. A retomada do otimismo é comprovada no recorde histórico de consultoria do Sebrae-DF. Dobrou em relação ao ano passado. O resultado, que acaba de ser fechado, é de 110 mil horas de assessoria ao segmento, que lutou para resistir à crise. O Sebrae concentrou o trabalho na capacitação em gestão financeira e marketing digital como forma de ajudar os empresários a enfrentar o momento difícil.

Força-tarefa

As consultorias foram dadas gratuitamente numa força-tarefa para socorrer os pequenos e médios negócios. E, assim, resgatar a confiança do setor. Dos milhares de atendimentos realizados, entre janeiro e 30 de setembro, a grande maioria se conce ntrou a partir de junho. O serviço continua. Os empresários podem procurar o Sebrae para receber orientações. Será possível enxergar novas oportunidades e redirecionar o empreendimento.