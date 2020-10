Crônica da Cidade

CB Correio Braziliense

Proteja a vida

Se não fosse a máscara, o álcool em gel, o distanciamento social, e a água e o sabão, talvez eu não estivesse, agora, batucando esta crônica. Com certeza, salvaram e estão salvando muitas vidas. É a única vacina possível contra o vírus até este momento.

Nos primeiros tempos da pandemia, ficava com muito receio de ir ao supermercado. Porque moro na área do Jardim Botânico e o Lago Sul começou no topo do ranking dos contaminados. Como se sabe, o vírus se disseminou, em primeiro lugar, por meio das pessoas das classes mais altas, que costumam viajar pelo mundo.

Pois bem, pela própria condição social, moravam em lugares mais salubres, com mais espaço, menos propícios à propagação do vírus. Além disso, passaram a tomar mais cuidados com a higienização e com o uso de máscaras. Resultado: inverteram a posição no ranking e baixaram, significativamente, os índices de contaminação e óbitos.

Em contrapartida, redutos mais pobres, que seguiram as recomendações de governantes levianos, ascenderam aos primeiros lugares. Os fatos mostraram aos negacionistas que a ciência estava certa. Mesmo assim, amparados por uma poderosa máquina de mentir, algumas excelências ainda insistem em impor a falácia e em declarar: pior para os fatos.

Qualquer asnice repetida milhares de vezes por robôs se torna uma sabedoria. A campanha contra o uso da máscara foi uma delas. Há cerca de um mês, me deu um desalento muito grande ao perceber que muitas pessoas não usavam mais as máscaras. Para mim, esse gesto significava a vitória da barbárie. Vi reportagens mostrando que essa é a realidade de cidades como o Rio de Janeiro ou São Paulo.

Nas últimas semanas, tive de sair para muitos lugares diferentes e, para minha surpresa, constatei que a maioria das pessoas usava máscaras. Posso estar enganado, é uma mera impressão de observador da cidade, sem nenhum fundamento estatístico ou científico. Talvez a realidade da covid-19 tenha chegado muito perto das pessoas e atenuado a mentira repetida mil vezes que se torna suposta verdade.

Ver as pessoas tomando as precauções necessárias me deu um pequeno alento. Os coreanos, os japoneses e os chineses convivem com epidemias há muito tempo e usam máscaras em diversas circunstâncias. Isso nada tem a ver com direita ou esquerda. Tem a ver com a preservação da vida e o cuidado com o outro. Use máscara, não ouça os governantes ignaros, proteja a vida. A vacina ainda é incerta. Quem ama, cuida.