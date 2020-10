Visitas às unidades do sistema socioeducativo são retomadas no DF

AB Adriana Bernardes

(crédito: Secretaria de Seguran?a Publica/MG)

A Secretaria de Justiça (Sejus) autorizou a retomada das visitas aos internos do sistema socioeducativo no Distrito Federal. De acordo com o documento, publicado nesta quarta-feira (1º/10), no Diário Oficial, os encontros vão acontecer a cada 15 dias. A portaria já está em vigor. No entanto, os dirigentes das unidades devem elaborar um cronograma de visita.

De acordo com o documento, o cronograma deve levar em conta o módulo de convivência, distribuindo a quantidade de pessoas em dias e horários diferentes para evitar a aglomeração. Os encontros deverão ocorrer, preferencialmente, em locais arejados, com ventilação natural. O interno beneficiado com saídas sistemáticas, não poderão ser visitados.

Covid-19

Por conta da pandemia de covid-19, várias medidas sanitárias deverão ser adotadas. Quem tiver com pelo menos dois dos sinais ou sintomas da doença, não devem ir ao local (leia abaixo a lista de sintomas). A entrada fica restrita aos visitantes com idade entre 18 e 60 anos, que não pertençam ao grupo de risco para agravamento do novo coronavírus como as gestantes, doentes crônicos, imunossuprimidos, diabéticos, hipertensos, entre outros.

Os parentes dos internos, deverão usar, obrigatoriamente, máscara de proteção, assim como os adolescentes e jovens. Durante a visita, quem retirar o equipamento de segurança, será advertido verbalmente pelos servidores e, em caso de insistência, a visita poderá ser interrompida.

Sintomas ou sinais de covid-19



Febre

Calafrios

Dor de garganta ou de cabeça

Tosse

Coriza

Distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos

Náusea, vômito e diarreia)

Desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax

Se tiver tido contato com alguma pessoa com covid-19 nos últimos sete dias que antecedem a data da visita

Se tiver com diagnóstico positivo para covid-19, ainda que assintomático.