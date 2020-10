Agências do trabalhador têm recorde de vagas; veja as oportunidades

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal Jr/ABr)

O número de vagas ofertadas pelas agências do trabalhador bateu um novo recorde este ano: são 925 oportunidades de emprego para esta quinta-feira (1/10). As vagas estão distribuídas em 68 áreas diferentes. O maior salário oferecido é de R$ 2.539, mais benefícios, além daquelas vagas em que o salário é calculado com base na produtividade. É o caso, por exemplo, para quem busca emprego como médico de clínica geral, com oferta de R$ 450 por plantão.



A maior parte dos postos abertos não exige escolaridade do candidato ou cobra, apenas, o nível fundamental. São 450 vagas divididas em cinco profissões: açougueiro (59 vagas), tratorista operador de roçadeira (53), motofretista (50), motorista entregador (45), vendedor pracista (34) e bikeboy (30). Para essas áreas os salários variam entre R$ 50 por dia e R$ 1,7 mil mensais, mais benefícios.



Entre as 402 oportunidades que exigem nível médio está a que oferece a melhor remuneração do dia: R$ 2.539,21, mais benefícios, para técnico em eletromecânica. Neste caso são 15 oportunidades. Para concorrer é necessário comprovar experiência.

Ainda, são oferecidas mais 73 vagas para os profissionais de nível superior nas áreas de contabilidade, administração, direito, marketing, informática, engenharia de telecomunicação, mecatrônica, enfermagem, medicina, análise de sistemas e ciências da computação. São elas: analista de marketing (30 vagas), administrador de pessoas (10), desenvolvedor web (8), técnico de apoio ao usuário de informática (6), médico clínico geral (6), engenheiro de telecomunicações (6), instrumentador cirúrgico (3), professor de enfermagem (3) e engenheiro civil (1). A maior remuneração é de R$ 2,5 mil, mais benefícios. Para algumas dessas áreas também há oportunidades para estudantes desses cursos. Confira os detalhes das vagas aqui.



Serviço

Quem tiver interesse em concorrer a qualquer uma das vagas basta procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



Por causa da pandemia de covid-19, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá, do Guará e da Câmara Legislativa. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil que também disponibiliza o serviço.