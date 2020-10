AB Adriana Bernardes

(crédito: Valério Ayres/Esp. CB/D.A Press - 19/5/10)

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Distrito Federal será comandada pelo tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Manoel Gervásio Pinheiro Carvalho. A exoneração de Paulo Roriz está publicada na edição do Diário Oficial desta quinta-feira (1º/10).

Além de Paulo Roriz, também perderam o emprego os funcionários comissionados da pasta e, no lugar deles, já estão nomeados os integrantes da nova equipe.

A secretaria, comandada até então pelo sobrinho do ex-governador Joaquim Roriz, foi criada ano passado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB). A missão do titular da pasta é promover a integração e a gestão de políticas dos municípios mineiros e goianos que cercam o DF.

