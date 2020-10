Soja bate recorde produção em lavouras temporárias do DF

SS Samara Schwingel

Em 2019, a produção de soja bateu recorde entre as lavouras temporárias, aquelas de cultivos de curta duração, no Distrito Federal. De acordo com os dados da Produção Agrícola Municipal (PAM), divulgados nesta quinta-feira (1°/10) pelo IBGE, o grão ocupou 75 mil hectares de área plantada, o equivalente a 45,79% do total. O índice é o maior da série histórica. Já em relação à área colhida, a soja representou 46,22% do total.

A soja também atingiu o maior valor de produção da capital federal. A variável, calculada com base no preço médio pago ao produtor e as quantidades produzidas, chegou a gerar R$ 279 milhões com 261 mil toneladas produzidas no ano passado.

Para o Supervisor de Pesquisas Agropecuárias do IBGE no DF, Elton Fior, o grão deve continuar crescendo no mercado. "A tendência para as próximas safras é que a soja se destaque ainda mais, já que tem registrado um alto valor de mercado em relação aos anos passados", diz.

Feijão e milho

Outros grãos que se destacaram em 2019 foram o feijão e o milho. No DF, eles ocuparam 64 mil hectares (milho) e 13 mil (feijão). As quantidades produzidas chegaram a 499.800 toneladas de milho em grãos, aumento de 27,31% em relação a 2018, e 33.609 toneladas de feijão.

Os números levaram a capital federal a ocupar a 9ª posição no ranking entre os municípios de produção de feijão e a 38ª no de milho.

Lavouras

A pesquisa mostrou uma queda de 27,7% na área total colhida das lavouras permanentes, aquelas de cultivos de longa duração, no DF, em um intervalo de 10 anos. Em 2010, esta área era de 2.299 hectares e chegou a 1.661 mil em 2019.

Nesta categoria, a goiaba teve a maior quantidade produzida (8.312 toneladas) e o maior valor de produção (R$ 12,47 milhões). Já de 2018 a 2019, a produção de café arábico aumentou 30,4%, passando de 552 para 720 toneladas produzidas. Foi a maior área colhida (410 hectares), em 2019, entre as lavouras permanentes cultivadas na capital federal.