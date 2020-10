Jovem é morto após discussão com vizinho em bar de Santa Maria

SP Sarah Peres

O jovem de 23 anos foi morto após uma discussão em um bar - (crédito: Reprodução)

Um jovem, identificado como Davi Rocha Souza, de 23 anos, foi assassinado a facadas na madrugada desta quinta-feira (1º/10), na AC 200 de Santa Maria. O suspeito do crime é vizinho da vítima, e teria realizado o ataque após um desentendimento em um bar da região. O acusado fugiu após o homicídio e é procurado. A 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) investiga o caso.

De acordo com apuração preliminar da polícia, Davi trabalhava como padeiro em um supermercado e parou para tomar uma cerveja no bar próximo de casa depois do expediente. No local estava o vizinho, identificado apenas como “Zói”, conforme informações da 33ª DP.

No estabelecimento, Davi e o vizinho teriam tido uma discussão. Há duas hipóteses em apuração: a primeira, a motivação seria por ciúmes, pois a vítima teria se sentado ao lado da namorada do suspeito; a segunda versão seria porque o jovem, que era vascaíno, teria “brincado” com “Zói”, que era flamenguista.

“A investigação ainda é muito inicial, e temos as linhas de investigação e diligências em curso. Ainda apuramos a qualificação do autor. O que podemos afirmar, até o momento, é que, após uma briga, o autor correu atrás da vítima com uma faca. Ao alcançá-lo, deu os golpes. Essa ação foi filmada por câmeras da região”, explica o delegado Paulo Fortini, adjunto da 33ª DP.

Um outro vizinho de Davi viu a vítima ensanguentada na rua e ligou para o irmão mais novo dele. O padeiro chegou a ser socorrido ao Hospital Regional de Santa Maria, mas faleceu no local.