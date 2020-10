Hospital Veterinário de Brasília é referência para população de baixa renda

CM Cibele Moreira

O hospital foi criado em 2018 e já atendeu mais de 33 mil animais - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A criação do Hospital Veterinário Público de Brasília trouxe um suporte para os bichinhos de estimação na capital, principalmente para aqueles presentes em famílias de baixa renda. Consultas, cirurgias e atendimentos emergenciais são ofertados no espaço localizado no Parque Lago do Cortado, em Taguatinga Norte.

Desde que entrou em funcionamento, em abril de 2018, até agosto de 2020, o Hospital Veterinário de Brasília atendeu 33.555 animais, entre cães e gatos. Ao todo, foram 214.018 procedimentos veterinários realizados. Durante os primeiros meses da pandemia da covid-19, o atendimento estava voltado para emergência devido às restrições sanitárias.

No entanto, os serviços já se encontram normalizados. Os tutores poderão procurar a unidade para consultas, exames laboratoriais, exames de imagem (raios-x e ultrassom), cirurgias, administração de medicamentos, entre outros. Não é feita castração no local e nem aplicação de vacinas.

Para conseguir atendimento é necessário aguardar a triagem e distribuição de senhas, que é feita por ordem de chegada. Por dia são entregues 50 senhas — 30 para atendimento normal e 20 para atendimento emergencial. E o horário de funcionamento ao público é das 8h às 15h.

Uma pesquisa realizada pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV) revelou que a maioria dos frequentadores do Hospital Veterinário Público tem renda familiar de, no máximo, R$ 3 mil. Os dados refletem o resultado de sondagem realizada entre 197 entrevistados pela equipe de gestão e monitoramento da unidade hospitalar.

O levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas mostra que 72% dos tutores têm renda familiar até R$ 3 mil. Outros 22% contemplam a faixa de renda entre R$ 3 mil e R$ 5 mil e apenas 6,5% registram rendimentos acima de R$ 5 mil.

“Essa pesquisa expôs, em números, o perfil dos atendidos no hospital, que tem por objetivo democratizar o acesso à saúde veterinária, principalmente àqueles que não têm condições de arcar com os gastos veterinários, e essa sondagem evidenciou que o propósito do estabelecimento está sendo atingido”, avalia a diretora técnica do hospital, Mayara Cauper.