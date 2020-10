PMDF acaba com festa em barco no Lago Paranoá

TG Thalyta Guerra*

Cerca de 40 pessoas estavam dentro do barco no Setor de Clubes Sul - (crédito: PMDF)

Quatro pessoas foram presas após alugar um barco para fazer uma festa de aniversário no Lago Paranoá, por volta das 23h desta quarta-feira (30/9). Após uma denúncia de que havia drogas dentro da embarcação, a Policia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu porções de cocaína, cigarros de maconha, droga sintética e R$770 em dinheiro.



Assim que os policiais chegaram no clube, o barco ainda estava atracado no Setor de Clubes Sul. No local, cerca de 40 pessoas foram abordadas, mas, ao perceberem a presença dos policiais, alguns convidados teriam jogado as drogas no lago.



Apesar disso, segundo os agentes, eles conseguiram apreender uma parte e, com a ajuda dos cães farejadores, foram encontradas drogas que estavam escondidas no barco. Segundo informações da PMDF, o barco seria usado para uma festa de aniversário programada para começar às 22h.



As quatro pessoas foram levadas para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). O caso ainda está sendo investigado.



*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel