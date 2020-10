Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) fala em vacina para 2021

CB Correio Braziliense

Assuntos debatidos no encontro incluíram estrutura e insumos necessários à distribuição da dose - (crédito: Chaideer MAHYUDDIN/ AFP)

Representantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), vinculada à Organização Mundial da Saúde (OMS), reuniram-se para discutir orientações técnicas para a compra de vacinas contra a covid-19. Há nove vacinas na terceira fase de testes, segundo a Opas, e três delas estão na etapa mais avançada, com possibilidade de comercialização no primeiro trimestre de 2021.

No encontro, o secretário Osnei Okumoto pediu informações sobre o andamento das pesquisas das vacinas, os insumos e a estrutura necessários para a distribuição delas, bem como sobre a retomada de cinco pontos aditivos para um termo de cooperação técnica entre os dois órgãos.

A representante da Opas ressaltou que todos os medicamentos precisam ser mantidos em temperaturas muito baixas de armazenamento. A dose, no momento da vacinação, tem de estar entre 2°C e 8°C, ao contrário de outras, que resistem a temperaturas mais altas.

Todos os nove imunizantes estão pré-qualificados pela OMS e para o Fundo Rotatório, criado para atender as necessidades de compra dos países. No entanto, ainda não é possível prever quanto tempo de proteção o medicamento vai garantir nem quantas doses serão necessárias por pessoa. Outra recomendação da Opas é de que a secretaria precisa se atentar ao que se passa na Europa, pois isso pode antecipar ações para o Distrito Federal.