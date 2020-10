Candidato à reeleição no cargo de vereador, delegado do DF é exonerado

JE Jéssica Eufrásio

Laercio atua como delegado e vereador pelo município de Água Fria (GO) - (crédito: Kleber Lima/CB/D.A Press - 13/8/2011)

O delegado-chefe da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) Laercio de Carvalho Alves foi exonerado do cargo para concorrer às eleições municipais pelo município de Água Fria (GO). A saída consta na edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (1º/10). No entanto, não ocorreu a pedido do policial civil. No lugar dele, entra o delegado-adjunto da 18ª DP (Brazlândia), João de Ataliba Neto.

Laercio disputa a recondução ao cargo de vereador, desta vez pelo Progressistas (PP). Nas últimas eleições municipais, ele se elegeu pelo Patriota, mas trocou de legenda em março, na fase de definição da opção partidária.

O delegado afirmou que a exoneração do cargo era inesperada, especialmente diante dos "elogios da população" ao trabalho dos policiais da unidade. "A exoneração me surpreendeu, porque entendo que eu poderia continuar no meu ofício (de delegado) e como vereador. Estou há um ano e nove meses na 35ª DP, entendo que poderia tranquilamente concorrer à reeleição sem precisar me afastar", disse ao Correio.

Em junho de 2019, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) chegou a pedir a exoneração do delegado, mas por outro motivo. A causa seria a condenação de Laercio em segunda instância, por crime ambiental praticado em 2018. Á época, o governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que o investigador continuaria no cargo.

O Correio pediu posicionamento à Polícia Civil e ao Governo do Distrito Federal (GDF) sobre a decisão pela exoneração, mas ainda não teve retorno.

Três trocas

Nos últimos 15 dias, o delegado Ataliba trocou de delegacia três vezes. Ele atuava na 1ª DP (Asa Sul) como adjunto, mas acabou transferido para a 4ª DP (Guará), em março. No último dia 15, passou a assumir a mesma função em Brazlândia. Agora, na unidade de Sobradinho 2, ficará na chefia pela primeira vez. "Estou indo sozinho, não estou levando uma equipe, como quando saí da 1ª DP e fui para o Guará. Nessa mudança, levei 30 policiais comigo", acrescentou.

Ataliba atuou na região administrativa em 2010 como delegado-adjunto, cargo no qual permaneceu por pouco mais de um ano. Na carreira há 14 anos, ele disse que não fará mudanças na equipe da 35ª DP, a não ser a pedido dos próprios policiais. O delegado também afirmou que deve manter o perfil de trabalho "mais tradicional", com atuação direcionada a ações de inteligência e com a apresentação de pedidos de prisão por meio de representações.

Na transferência para a circunscricional de Brazlândia, sete chefes de seção acompanharam Ataliba. Durante o período de, aproximadamente, duas semanas em que permaneceu lá, ele chegou a dar início a algumas investigações. Agora, a unidade ficará sob responsabilidade de Ronney Teixeira Marcelo, que atuava ao lado de Ataliba na delegacia do Guará.