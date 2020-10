Polícia prende suspeitos de tráfico de drogas em Ceilândia

TU Thais Umbelino

Ao todo foram apreendidos 22 tijolos de maconha, além de 4 tabletes da mesma droga - (crédito: Divulgação/PCDF)

Policiais civis da 23ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) deflagraram, nesta quinta-feira (1º/10), a operação Rocket Man para apreensão de drogas na região. De acordo com a PCDF, as investigações duraram três meses para localização e monitoramento dos suspeitos do tráfico, abordados nesta manhã em um endereço no Recanto das Emas.

Ao todo, dois suspeitos foram abordados e foram apreendidos 22 tijolos de maconha, além de 4 tabletes da mesma droga. Eles foram presos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. No local, também havia uma balança de precisão, algumas facas, além de mais de R$4,2 mil, em espécie, e um caderno com anotações.