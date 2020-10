CB Correio Braziliense

CURSOS

Pandemia

A Legião da Boa Vontade organiza evento on-line com participação de cientistas e religiosos para debater os anseios da sociedade frente ao papel da ciência e da religião no contexto da pandemia da covid-19. O encontro ocorreráem 19 e 20 de outubro, às 20h. A transmissão será feita pelo YouTube, mas é necessário fazer a inscrição para receber o link de acesso no site www.forumespiritoecien cia.org/inscricao/.

Instrumentos jurídicos

O curso de instrumentos jurídicos para a gestão de crises no pós-pandemia tem por objetivo orientar empresários e trabalhadores acerca dos instrumentos jurídicos disponíveis para gerir crises decorrentes da covid-19 e mitigar os impactos negativos nas atividades que desempenham, sob quatro perspectivas: negociação, revisão de contratos, relações de trabalho no pós-pandemia e recuperação judicial. As aulas começam em 14 de outubro. Informações: pos.ibmec.br/extensao-pos-pande mia/#cursos_single.

Formação

Estão abertas as inscrições para 160 vagas em cursos de formação inicial e continuada (FIC), do Instituto Federal de Brasília (IFB), câmpus Estrutural, para o 2º semestre de 2020. As ofertas são para os cursos de auxiliar administrativo, espanhol, inglês básico e língua brasileira de sinais (Libras). Para concorrer a uma vaga, basta acessar o site processoseletivo.ifb.edu.br e inscrever-se até domingo. Para mais informações, acesse o edital em www.ifb.edu.br.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.



Matemática financeira

O Colégio Sigma oferece um minicurso gratuito de matemática financeira no canal oficial da escola no YouTube: www.youtube.com/ColegioSigmaDF. Em 10 de outubro, às 15h30, os professores Gabriel Carvalho e Paulo Luiz darão dicas para os jovens se planejarem financeiramente e mostrar como a matemática financeira é abordada no Enem.



Culinária

O treinamento Cozinha Lucrativa com o Chef Dudu Camargo tem o objetivo de incentivar novos negócios, expandir a gastronomia e colaborar com as pessoas que gostam de cozinhar no dia a dia.São nove aulas, acesso a oito receitas elaboradas pelo chef Dudu Camargo, aulas bônus com dicas do chef e lives com profissionais renomados em precificação e experts em anúncios na internet. Há, ainda, a possibilidade do tira-dúvidas semanais. Valor: R$ 97, com parcelamento em até quatro vezes. Informações: @cozinhalucrativacomdudu.

Cursos gratuitos

O Senac-DF abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Serão ofertadas 1.639 vagas em 45 cursos técnicos e de formação inicial e continuada que serão realizados nas unidades de Taguatinga, Sobradinho, Jessé Freire (SCS), Plano Piloto (903 Sul), Gama, Ceilândia, Ações Móveis e TTH (SCS). As inscrições devem ser feitas no site da instituição (df.senac.br/psg/#/consulta-de-vagas) até 6 de outubro ou até o preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. O curso conta com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.



Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).



Falando de Freud

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise, Falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.



Compliance

O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção, com conhecimento prático e teórico das mais diversas questões relacionadas à lei anticorrupção. Sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15h. Mais informações: www.ibmec.br/df/cur sos/extensao-presencial/direito/com pliance-e-anticorrupcao.



Pós-graduação

O Centro Universitário IESB promove o curso de pós-graduação a distância voltado para quem deseja tornar-se youtuber profissional, criando vídeos para a plataforma, e direcionado para quem deseja conhecer e aprofundar conhecimento nas plataformas audiovisuais como ferramenta para os negócios e também entretenimento, além de profissionais de comunicação, marketing, jornalismo, publicidade, artes cênicas e áreas correlatas. O curso tem duração de 15 meses. Como pré-requisito, é preciso ter graduação em curso de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) em qualquer área. Inscrições e outras informações através do WhatsApp 9 99516249 ou no site https://ead.iesb.br/cursos/pos-graduacao-a-distancia/youtuber.



Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 9 9962-2972 ou e-mail cristianearaujosilvadf@gmail.com.

OUTROS



Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos está disponibilizando, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 98118-6296. Falar com Rubens Bias.



Saúde mental

O Centro Universitário IESB oferece atendimento psicológico gratuito para a comunidade. As consultas são feitas de maneira remota por alunos do curso de psicologia, supervisionados por professores especializados dos câmpus Oeste (Ceilândia Norte, QNN 31) e Sul (SGAS, quadra 613/614, Via L2 Sul). Mais informações: 3962-4802 (Asa Sul), 3962-4748 (Ceilândia) ou no site www.iesb.br/servicodepsicologia.



Redes sociais

A especialista em comunicação e marketing digital Carla Sampaio oferece consultoria digital a empreendedores, micro e pequenas empresas até o dia 15 de outubro. Será uma análise integrada e personalizada dos meios digitais. Com a avaliação, é possível criar um perfil e estratégias mais estruturadas que melhorem o posicionamento on-line. As consultorias são agendadas pelo Whatsapp 9 8404-6743.









Desligamentos programados de energia

TAGUATINGA

QSF 8, lotes pares de 302 a 310, 424, 426; QSF 10 (total), das 7h40 às 13h30.

CEILÂNDIA

QNP 17: conjuntos K, L; EQNP 17/13: blocos A, B, das 8h50 às 16h30.

LAGO SUL

SMDB: conjuntos 14, 17, das 8h40 às 14h30.

Isto é Brasília

Deck Norte



O Deck Norte, na Asa Norte, é um dos pontos favoritos dos brasilienses neste período de calor e seca. Nada como se refrescar às margens do Lago Paranoá e desfrutar o belo visual do local. Mas, é sempre bom lembrar dos cuidados com as medidas de proteção contra a covid-19: evite aglomerações, use máscara e álcool em gel.



Destaques

Liderança remota

O curso Liderando de forma remota fornecerá um direcionamento, com ferramentas e técnicas, para liderar equipes remotas, com senso direcionado para resultados. Além disso, os líderes compreenderão os principais desafios que suas equipes enfrentam e como podem apoiá-las e inspirá-las. As aulas serão iniciadas em 20 de outubro. Informações: pos.ibmec.br/extensao-pos-pandemia/#cursos_single.



Outubro Rosa

Aoncologista, especialista em câncer de mama, Ludmila Thommen realiza, durante todo o mês de outubro, o projeto Bem-Me-Quero, onde serão ofertados conteúdos gratuitos sobre o câncer de mama no Instagram: @ludmilathommen. A iniciativa contará com lives com profissionais renomados e com personagens que já superaram a doença. Além disso, será divulgado o e-book Nossa História, Nosso Milagre, obra idealizada pela médica em parceria com outras profissionais e que conta com relatos de mulheres que vivenciaram a doença e familiares que conviveram com quem teve o câncer.

Grita geral

Gama

Oscilação de energia



O vendedor Wilson Rodrigues, 39 anos, reclamou de uma oscilação de energia na Quadra 14, do Gama Leste, na última segunda-feira, por volta das 18h. “As luzes de casa começaram a piscar. Fiquei com medo de queimar algum aparelho elétrico e tirei tudo da tomada”, conta. “Primeiro, gostaria de saber o motivo do problema. E se tivesse queimado algum eletrônico meu, o que eu deveria fazer? A CEB iria indenizar? Um amigo já passou por esse transtorno, e demorou muito tempo para que ele fosse ressarcido”, finaliza.



» A Companhia Energética de Brasília (CEB) informou que possui sistemas computacionais que monitoram e registram intervenções, manutenções e distúrbios na rede elétrica. Nos casos em que não consta qualquer intervenção na rede elétrica da CEB, é provável que o dano tenha se originado por falha na rede interna do cliente ou decorrente de outras fontes. É direito do consumidor, em casos que o dano ao equipamento eletroeletrônico tenha ocorrido em função de distúrbios na rede elétrica, solicitar o ressarcimento de danos. As informações estão disponíveis em http://www.ceb.com.br/index.php/servicos/informacoes-ceb-separator/ressarcimento-de-danos.

Guará 2

Lixo espalhado



O leitor Fabio Pina entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar do lixo espalhado em uma quadra do Guará 2. “Na última segunda-feira, fui ao setor de oficinas da região. Deixei meu carro com o mecânico e fui procurar um local para comer. Em frente a um restaurante, na esquina da Avenida B com a Praça dos Poetas, havia muito lixo jogado na rua. Fiquei indignado com tamanho absurdo”, diz. “Fui informado que havia um contêiner no local, mas a própria Administração Regional do Guará o retirou. Isso realmente procede? A própria administração patrocinando o lixo jogado pela cidade?”, questiona.



» A Administração Regional do Guará informou que não retirou o contêiner em questão. O órgão acrescentou que trabalha diariamente, em parceria com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e o DF Legal, no combate ao descarte irregular de resíduos. O cidadão pode registrar demandas e denúncias por meio da Ouvidoria, pelo 162, via site www.ouv.df.gov.br ou pelo aplicativo e-GDF, na opção “Ouvidoria”.