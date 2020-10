Palácio do Buriti é iluminado de rosa para campanha de câncer de mama

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Vídeo/Secretaria da Mulher)

O Palácio do Buriti foi iluminado de rosa na noite desta quinta-feira (1º/10), em celebração ao Outubro Rosa, campanha de conscientização quanto ao câncer de mama. O prédio permanecerá colorido, a partir das 18h30, durante todo o mês. Neste período, a Secretaria da Mulher, Secretaria de Saúde e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges/DF) desenvolvem projetos relacionados ao tema.

Ações para alertar sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama ocorrerão até 17 de outubro. Marcação de consultas e exames de mamografia que serão disponibilizados pela Rede Feminina de Combate ao Câncer, Iges, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Hospital de Base, Hospital Regional de Santa Maria e o Ônibus da Mulher.

"Precisamos lembrar toda a população sobre a importância de se prevenir, falar sobre esse tema, incentivar as pessoas a pedirem ajuda e mobilizar o governo para que, mesmo no período de pandemia, possa acolher e cuidar de mulheres que identificarem que estão com algum sintoma de câncer de mama", afirmou a secretária da Mulher, Ericka Filippelli.

Serão disponibilizados dois veículos que empreenderão ações itinerantes. Com equipe da Secretaria da Mulher a bordo, o objetivo é prestar acolhimento psicossocial às mulheres, além de oferecer informações sobre a promoção de saúde mental e física delas, incluindo o combate à violência doméstica de gênero.

Nos ônibus, enfermeiros do Iges vão orientar as mulheres a fazerem o autoexame das mamas e como procurar ajuda médica em caso de suspeita de um câncer, além de encaminhá-las para exames, caso haja indicação.

As consultas poderão ser feitas no Hospital de Base e Hospital Regional de Santa Maria pelo telefone 3550-8900, ramal 9016. As seis Unidades de Pronto de Atendimento (UPAs) também atenderão 20 mulheres, de 50 a 69 anos, diariamente. Esta faixa etária é o público prioritário da campanha.

Orientações sobre a prevenção do câncer de mama com entrega de panfletos e adesivos serão feitas pelo projeto, além da inauguração do Salão Rosa Solidário, localizado no Hospital de Base. No espaço, pacientes internados e seus acompanhantes poderão ser atendidos por cabeleireiros voluntários. Por fim, a parceria promove webinários com o intuito de instruir sobre a doença.



Aeroporto de Brasília

Outro monumento que se vestirá de rosa neste mês é o Aeroporto de Brasília. A torre de controle do terminal aéreo será iluminada de rosa durante o mês, a partir das 19h, para alertar sobre a necessidade do autoexame.

Além da iluminação da torre, portões de embarque foram estampados com frases e mensagens para lembrar as mulheres de que elas não estão sozinhas nessa luta. Placas com mensagens como “Entre de peito nesta luta” e “Fique atenta ao seu corpo: qualquer suspeita deve ser investigada” podem ser vistas em todos os 32 portões.