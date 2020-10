Curtas - 17

CB Correio Braziliense

» Rodoviária do Plano Piloto

Protesto e confusão

Ambulantes depredaram lixeiras e atingiram ônibus na Rodoviária do Plano Piloto, durante protesto contra a ação de fiscais da Secretaria DF Legal e Polícia Militar para conter o comércio ilegal no local, ontem. A manifestação começou por volta das 17h. Uma mulher, que não se identificou, comentou que os protestos estão ocorrendo todos os dias. O Correio apurou que, durante o ato, um dos manifestantes deu um chute em um major da PM. O homem tentou fugir, mas a equipe do Bope o capturou em frente ao shopping Conjunto Nacional. O rapaz foi preso e encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central). Uma mulher também foi detida por desacato.



» condenado por maus-tratos

matou uma yorkshire

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) condenou, em segunda instância, um homem por maus-tratos à yorkshire Diva, em março de 2018. Ele cumprirá seis meses de prisão, além de ter de pagar R$ 5 mil por dano moral e R$ 2.250 por dano material. A decisão foi publicada nessa quarta-feira. De acordo com o processo, o agressor namorava a dona da yorkshire de 5 anos. O acusado espancou a cadela violentamente. Ele arremessou a cachorra diversas vezes no chão e contra a parede, conforme imagens captadas por câmeras de segurança do condomínio de luxo da Asa Norte, onde morava com a tutora do animal, Kenia Valeska Mundim Araújo.



» Recebidas pelos Correios

Sementes misteriosas

Sementes misteriosas chegaram ao Distrito Federal em encomendas vindas da China. O fato inusitado e suspeito vinha acontecendo em outras unidades da Federação, com registros de 36 casos, e preocupa as autoridades da capital. A Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (Seagri-DF) confirmou que dois moradores do DF registraram o recebimento não solicitado das sementes, pelos Correios. Representantes da pasta avaliam a situação com cautela e pedem à população para que não jogue fora ou plante esses produtos, caso receba, pois isso poderia trazer riscos. O ideal é procurar a Superintendência Federal de Agricultura do Distrito Federal, no Eixo Monumental, Via S1. A unidade corresponde ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e está analisando os materiais.