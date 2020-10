Incêndio atinge 20 mil metros quadrados de vegetação e garagem de ônibus

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, no início da tarde desta quinta-feira (1º/10), um incêndio florestal que atingiu 20 mil metros quadrados de vegetação, além de uma garagem desativada de ônibus da Viação Viva Brasília, localizada na Estrada Parque Contorno (EPCT), no Paranoá.

Com as carcaças de veículos na garagem e resquícios de borracha, o fogo se alastrou rapidamente. Segundo a corporação houve muita produção de fumaça negra “característica da queima de produtos derivados de petróleo”.



Foram empregadas cinco viaturas e 23 militares para atender a ocorrência. A causa do fogo ainda é desconhecida.