Atenção, motorista! Via expressa da Epia é interditada no sentido Colorado/Torto

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

Quem trafega pela Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia/DF-003) precisa ficar atento às mudanças no trânsito a partir desta sexta-feira (2/10). A via expressa, no trecho entre o Colorado e o Torto, será interditada para a colocação de 10 vigas de sustentação do viaduto do Torto. As peças medem 45 metros de comprimento e tem um peso aproximado de 120 toneladas cada.

O fechamento da pista será a partir das 20h, logo após a operação de reversão na subida do Colorado, que acontece entre 17h e 19h45. Durante a interdição os motoristas que dirigem no sentido Sobradinho/Brasília trafegarão pela pista nova (terceira pista) na descida do Colorado, que foi liberada há um ano.

Mudança da reversão

Em razão da obstrução do trecho, a operação de reversão acontecerá no horário normal, das 17h às 19h45 nos dias úteis, entretanto os motoristas só poderão entrar na pista reversa a partir do acesso à ponte do Córrego do Bananal.

Por conta do movimento intenso de carretas com as vigas, pode ocorrer fechamento esporádico do trânsito também no sentido Brasília/ Sobradinho. Neste caso, o fluxo de veículos vai ocorrer no sistema pare e siga, organizado pelos agentes de trânsito do Departamento de Estradas e Rodagem (DER). “Sabemos que intervenções como estas geram transtorno, mas é necessário para que a operação seja realizada com segurança para todos e possamos, enfim, entregar essa obra que concluirá a ligação Torto-Colorado para os moradores da parte norte do DF”, pondera superintendente de obras do DER-DF, Cristiano Cavalcante.

Com informações do DER.