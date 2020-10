Emprego: mais de 760 vagas em 58 profissões estão disponíveis no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Nesta sexta-feira (2/10), as agências do trabalhador do Distrito Federal estão oferecendo 767 vagas de empregos e estágios distribuídos em 58 profissões diferentes, com oportunidades para todos os níveis de escolaridade e experiência.

A área com maior número de ofertas é a de vendedor. São 88 para aqueles que vão até o cliente oferecer produtos (não precisa experiência) e outras 16 para aqueles que farão atendimento dentro da empresa. Os salários variam entre R$ 25 por dia e R$ 1,2 mil por mês, mais benefícios. A maioria pede que o candidato tenha ensino médio.

Entre as oportunidades oferecidas hoje, algumas profissões são pouco frequentes na tabela da Secretaria do Trabalho (Setrab), como as 15 vagas de auxiliar operacional de logística, as duas de panfleteiro e mais duas de instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxes. Nestas áreas, as remunerações vão de R$ 20 a diária a R$ 1.921 por mês, mais benefícios.

Os estudantes também podem conquistar uma das vagas. Há oportunidades de estágio de nível superior para técnico de apoio ao usuário de informática (rede de computadores, análise de sistemas ou ciências da computação), engenheiro de telecomunicações (engenharia de telecomunicação ou mecatrônica) e analista de marketing (marketing e propaganda), totalizando 42 vagas. Ainda há dez oportunidades para estudantes de nível médio: duas para auxiliar administrativo e oito para auxiliar de estoque.

Vale lembrar que é preciso ficar atento à exigência de escolaridade e de experiência profissional para cada uma das vagas. Todas as oportunidades podem ser conferidas aqui.

Quem tiver interesse em concorrer a qualquer uma das vagas, basta procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em razão da pandemia de coronavírus, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá, Guará e da Câmara Legislativa. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de covid-19, também disponibiliza o serviço.

Com informações da Agência Brasília