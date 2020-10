Justiça nega pedido de proibição de fiscalização no 26 de Setembro

AR Alan Rios

Ação do DF Legal derruba seis casas no Assentamento 26 de Setembro no último mês de agosto - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal negou o pedido da Defensoria Pública para proibir fiscalizações no Assentamento 26 de Setembro. A decisão considera que o pedido “carece de plausibilidade jurídica”, e levanta pontos de discussão sobre direitos coletivos e individuais.

O juiz Carlos Frederico Maroja avaliou que “o interesse coletivo primordial em jogo neste feito não é o de moradia (que é direito fundamental individual), mas o de preservação ambiental”, ressaltando perigos de paralisar uma fiscalização ambiental na área da Floresta Nacional.

Para o magistrado, também deve-se levar em consideração que o pedido da Defensoria Pública de impedir a atuação estatal concederia um “verdadeiro salvo-conduto para ações criminosas de invasões e depredação ambiental, o que causaria danos ecológicos de difícil reversão, além de ocasionar desprestígio à função judiciária, a quem incumbe fazer cumprir a lei”.

A decisão ainda cita que as ações ambientais do governo Federal “são manifestamente inconstitucionais”, e que haveria risco de repetir essas condutas impróprias aqui no DF com uma decisão favorável à proibição de fiscalizações.

Na Ação Civil Pública da Defensoria Pública, o órgão alega que a ação não deveria ocorrer durante a pandemia, pois provoca aglomerações e exposição de pessoas dos grupos de risco, como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas.