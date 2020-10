Mega-Sena chegou a R$ 90 milhões: Veja como apostar

CB Correio Braziliense

Prêmio acumulou e chegou a R$ 90 milhões - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O sonho de virar milionário da noite para o dia continua de pé. O prêmio da Mega-Sena está acumulado em R$ 90 milhões e será sorteado neste sábado (3/9), às 20h. Quem quiser tentar a sorte, tem até as 19h para fazer apostas.

Para jogar, é simples. Basta ir até uma lotérica ou acessar o site da Caixa Econômica Federal e escolher uma sequência de 6 a 15 números. A aposta mínima custa R$ 4,50. A cada número a mais, aumenta o preço, mas também as chances de vitória.

A mega é dada a quem acerta os seis números sorteados. Também são premiados aqueles que fazem a quina (cinco números) e a quadra (quatro números). Se ninguém faz a mega, o prêmio fica acumulado para o próximo sorteio.

Os prêmios são entregues em qualquer casa lotérica credenciada, ou nas agências da Caixa. A cada rodada, 5% do prêmio bruto é destinado à Mega da Virada, que ocorre no fim do ano. Até agora, o valor está em R$ 66.392.134,40.

Bolões

Uma forma de aumentar as chances e que caiu no gosto popular são os bolões, que permitem apostas em grupo. Eles podem ser divididos em cotas, e têm preço mínimo de R$ 10, com cada cota a partir de R$ 5. Cada bolão pode ter de 2 a 100 cotas, com máximo de 10 apostas por bolão.