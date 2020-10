VÍDEO: Parque da Chapada dos Veadeiros fecha por causa de incêndio

MM Mariana Machado

Incêndio atinge Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - (crédito: Arquivo Pessoal)

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está fechado para acesso de visitantes, a partir desta sexta-feira (2/9), devido aos incêndios que consomem a vegetação. Segundo a SociParques, concessionária que administra o local, o fechamento deve permanecer até, pelo menos, domingo (4/9).

Nas redes sociais, a empresa informou que o fogo está próximo à área de visitação. "Brigadistas de incêndio do Parque e voluntários, coordenados pelo ICMBio, atuam desde a manhã de quinta-feira para que o fogo seja controlado o quanto antes e cause os menores danos ao local e à região."





O Correio procurou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e aguarda posicionamento.

Voluntários

Enquanto os incêndios florestais seguem castigando o cerrado, brigadistas voluntários trabalham para combater o fogo que consome a Chapada dos Veadeiros. Para manter o trabalho, no entanto, eles pedem ajuda com infraestrutura, alimentos, bebidas e combustível.

A Associação Rede Contra Fogo criou pontos de doações em Brasília e na Vila São Jorge, para quem quiser ajudar. As doações mais urgentes são de alimentos para lanches rápidos e fáceis de carregar, equipamentos de segurança para o combate e combustível.

Os voluntários montaram uma lista com sugestões de lanches, incluindo biscoitos, pão de forma, sucos, frutas e água. Os voluntários também aceitam doações em dinheiro, mas, pela dificuldade de encontrar os equipamentos, pedem que, quem puder, faça as doações do material já comprado.

Pontos de entrega de doações em Brasília

404 Sul

Renata Leal - (61) 99253 - 5153

705 Norte

Vinicius - (61) 98199-4915

206 Norte

Manifesto Coworking

3247-5284

Pontos de entrega de doações na vila São Jorge

Pousada Shanti

(62) 99968 - 1569

Rua 3 Quadra 10 Lote 1