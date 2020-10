Uma criança e um cachorro são resgatados de incêndio em Taguatinga

TG Thalyta Guerra*

(crédito: CBMDF)

Um incêndio atingiu a garagem de uma residência na QNL 19, em Taguatinga. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgatou uma criança e um cachorro que estavam dentro de casa no momento em que o fogo começou.

De acordo com informações preliminares, o incêndio começou na garagem subterrânea do sobrado, que tem três andares. O fogo destruiu uma embarcação que estava em cima de um reboque e queimou algumas partes de um veículo que estava dentro da garagem. Veja o vídeo de como ficou a garagem após o controle das chamas.

A criança, de idade ainda não informada, e o cachorro foram resgatados sem nenhum ferimento. O socorro evitou que as chamas se espalhassem para outros cômodos da residência. As causas do incêndio serão conhecidas somente após a perícia.

