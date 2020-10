Homens se envolvem em briga de trânsito na BR-020 e são presos

CB Correio Braziliense

Briga aconteceu na BR-020 e envolveu um motorista de caminhão e o condutor de um carro - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens na tarde desta sexta-feira (2/10), na BR-020, próximo a Sobradinho. Os homens, de 28 e de 30 anos, teriam se envolvido em briga após acidente de trânsito no local.

De acordo com a PRF, após saírem dos veículos para resolver a situação, os dois homens começaram a disputa. O condutor do caminhão pegou uma barra de ferro para atingir o outro motorista, sem sucesso. Ele foi, então, desarmado e atingido com a mesma barra pelo condutor do carro.

A PRF chegou ao local quando o motorista do caminhão havia pegado uma faca de cozinha para ameaçar o outro condutor. Foi quando a corporação desarmou os homens e deu voz de prisão por vias de fato. Eles foram encaminhados à 16ª Delegacia de Polícia Civil, em Planaltina.