Gama



Lixo nas ruas



A maquiadora Maria da Conceição, 38 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da sujeira nas quadras 11 e 15, no Setor Central do Gama. “Os vizinhos não respeitam o dia da coleta de lixo e sujam todas as ruas. Até mesmo no domingo é possível ver resíduos na região”, conta. “O pior é que nunca vejo fiscalização para esse tipo de situação. O SLU faz seu papel certinho, mas cadê a administração da cidade para fiscalizar? Não tem algum órgão para ver esse problema?”, pergunta.



A Administração Regional do Gama informou que trabalha diariamente na redução de áreas de despejo irregular, onde busca isolar esses locais e inserir placas com o alerta “Proibido Lixo”, a fim de evitar a irregularidade. A administração pede o auxílio da população via Ouvidoria para denunciar o despejo e os locais irregulares. A equipe do órgão, a partir do programa GDF Presente, está com uma força-tarefa para o fechamento de lixões na cidade e, somente nos últimos dias, foram isoladas três áreas utilizadas de forma irregular para despejo de lixo e resíduos. A denúncia foi enviada ao setor de obras da administração que, junto com o DF Legal, analisará o caso das quadras 11 e 15 para buscar a melhor forma de atuar no local.



Candangolândia



Paradas sujas



A autônoma Bruna Garcia, 27 anos, moradora da Candangolândia, reclamou que as paradas de ônibus da cidade estão sujas. “Toda vez que preciso pegar transporte público noto a sujeira nos abrigos e, às vezes, no chão. Além das paradas estarem pichadas, estão bem sujas”, conta. “Essa questão não é só na Candangolândia, já percebi que várias cidades do Distrito Federal passam por esse transtorno, infelizmente”, finaliza.



O GDF Presente informou que, nas últimas semanas, realizou uma força-tarefa de lavagem e sanitização nas paradas de ônibus em várias regiões administrativas do DF. A pasta salientou que já limpou 80 abrigos. A ação aconteceu na Candangolândia, em Sobradinho, no Gama, no Varjão, em Águas Claras e no Park Way. Na Candangolândia, 15 paradas de ônibus e sete pontos de encontro comunitários (PECs) foram contemplados com a força-tarefa do GDF Presente no final de agosto. Na próxima semana, as equipes do Polo Central Adjacente 2 retornam à cidade com mais trabalho.